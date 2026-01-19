1月15日・16日に東京商工会議所(東京都千代田区)の多目的スペースで開催されたのは、松江・尾道・今治・松山の4商工会議所が合同で行った「やまなみ・しまなみ観光物産展」。一瞬で売り切れてしまったご当地食材もあるほど賑わったイベントの様子をレポートする。

1300年前から定評のある松山の洗顔せっけん

「やまなみ・しまなみ観光物産展」は島根県・広島県・愛媛県の3県・4商工会議所が合同で実施。県をまたいでのイベント実施は珍しい印象だが、山陰～四国にかけては中国やまなみ街道と瀬戸内しまなみ海道を使うことで松江(島根県)から松山(愛媛県)まで4時間程度とアクセスも良く、「やまなみ・しまなみ」として一緒にアピールしていきたい狙いだ。

入口付近に設置されていたのは島根県松江の「玉造温泉美肌研究所姫ラボ」ブース。

島根県松江の玉造温泉美肌研究所姫ラボブース

取り扱っているのは“美肌の湯”と言われる玉造温泉水を配合した基礎コスメのブランド。担当者によると玉造温泉水は、1300年前の日本最古の書物である古事記に「1回温泉に入るだけでも肌が綺麗になる、2回入ると病気も治る」と記載されていたほど肌や健康に良いとされているという。実際に、肌の水分量がアップするなど科学的にも実証されている効果があるのだとか。

すべての商品には玉造温泉水を配合しているが、特に人気なのは洗顔石鹸。泡立てると弾力のあるぼよんぼよんとした泡になり、乾燥肌や敏感肌でも使えるほど。洗いあがりに違いが感じられるのが魅力だ。

1番人気の洗顔石鹸は泡立てるともっちもちでぼよんぼよんと弾力を感じる泡が魅力

ラム酒を効かせたケーキ「ラムリン」もみかんも即完売

続いては今治の「アリスタ・木曽」ブース。

ブース中央で目立っていたのが「ラムリン」。イベント初日にはすぐに売り切れてしまい、2日目も入荷するやいなや目当てのお客さんが殺到していた人気商品だ。

「ラムリン」は今治市で1956年から愛されているラム酒を効かせたケーキ。ラム酒がかなりしっかりと感じられ、鼻から抜けるような贅沢な味わい。ふんわりとした食感でありながらバターと卵黄をたっぷり使っており、濃厚だ。パッケージも販売当初から変えていないそうで、どこか昔懐かしい気持ちになる。

ラム酒がじゅわっと溢れるほどたっぷり入った大人のケーキ

同じ愛媛県の松山市「ORANGE Salud!」ブースでは、みかんの100％ジュースのみを販売……? と思いきや、販売していた「年越し完熟愛果28号」「年越し完熟早生温州みかん」「年越し完熟南柑20号温州みかん」の3種のみかんは即完売してしまったという。小さめに育てることでぎゅっと甘みが凝縮されることから、その美味しさを知るファンが殺到したそうだ。ファンの情報収集力がすごい。

「今治地方観光協会」ブースでもみかん・レモンの詰め放題を実施していたが……

ネットに500円で詰め放題ができるサービスを実施していたものの、やはり午後には完売。こんなに入って500円はお得すぎる!

島根県松江市の人気店「巨人のシチューハウス」

会場でも目立っていたのが「巨人のシチューハウス」。アイルランド料理店で、実は2021年まで戸越銀座商店街にあった人気店だ。現在は移住した島根で店舗を構えつつ、冷凍シチューの販売も行っている。

展示されていた2つのギネス記録は「1人でアイルランド料理を119時間57分作り続けた」と「パン作りを47時間21分作り続けた」もの。いずれも店主のアラン・フィッシャーさんが達成した偉業だ。

店舗以外にも冷凍商品で販売を行っている

店主のアラン・フィッシャーさんは身長2mを超えることが店名の由来。明るい人柄に惹かれお店のファンになったお客も多い。

カニがたっぷり! 出雲の老舗「まるこ寿し」

カニがたっぷり乗ったいなり寿司で注目を浴びていたのは島根県出雲市の「まるこ寿し」ブース。特に人気は「ミックスいなり寿司」と「かにいなり寿司」で、いずれも島根県奥出雲町・仁多米を使用し、鳥取県境港市の境港港で浜ゆでされた新鮮な蟹をふんだんに使っている。

「たなべたたらの里」ブースでは、たなべ森の鶏舎の彩り天佑卵を贅沢に使用した「奥出雲ぷりん」や、黒い生地に驚く「たたらばの黒檸檬ケーキ」などを販売。

『ばけばけ』の縁でアイリッシュウイスキーの試飲ブースも

現在放映中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が島根県松江市を舞台とし、また日本とアイルランドの繋がりを深く描く作品とであることから、イベントには在日アイルランド商工会議所も出店。アイリッシュウイスキーの試飲を行っていた。

日本で1番売れている「バスカー」、世界で1番売れている「ジェムソン」、アイルランドで1番売れている「パディー」と異なる3商品がいずれも試飲できた。アイルランドのウイスキーは、通常2度蒸留するところ3度蒸留することでクセが強すぎず飲みやすいのが特長だ。

「やまなみ・しまなみ」エリアの魅力をふんだんに知ることができた「やまなみ・しまなみ観光物産展」。今回が7回目の実施で、毎年1月に開催される予定とのこと。興味がある方はぜひ来年を楽しみにしてほしい。