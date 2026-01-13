島根県は2月20日、「しまねオンライン業界研究会」をZoomで開催する。

しまねオンライン業界研究会

"島根での就活を効果的に進めたい"人のための、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視した企業研究イベントが、好評によりリピート開催される。島根県内の企業や団体など70社(1部・2部各35社ずつ)が参加し、1日で15社以上と交流できる。

島根の企業に興味がある全ての学生を対象としており、2027年3月および2028年3月卒業予定の大学・短大・専修等の学生をはじめ、低学年や、このようなイベントに初めて参加する人も参加可能。多くの企業や業界について、気軽に情報収集したい人に向けた、敷居の低いイベントとなっている。

開催時間は、1部が10:00～12:15、2部が13:00～15:15となっている。参加にはHPからの事前申し込みが必要となる。参加特典として、1部・2部の両方に参加した人には、デジタルギフト1,000円分をもれなくプレゼントする。さらに、1部・2部の全プログラムに参加した人には、追加で500円分をプレゼントする。

気楽に情報交換できる場として設定しているため、服装はスーツではなく私服での参加が推奨される。準備物は、パソコンやタブレット、スマホなどのZoomに接続できる端末と、筆記用具が必須となる。また、基本的にカメラオンでの参加が推奨されるが、事情がある場合にはカメラオフでの参加も可能としている。