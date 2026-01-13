マックかマクドか、ケンタかケンチキか、大判焼きか今川焼か。呼び方が異なるものって、主に西日本と東日本で分かれていることが多いですが、新潟県新発田市では、市内限定の名称論争があるのだとか。

新潟県新発田市でしか勃発しない、名称論争があります。

新発田市民からすると、今川焼き、大判焼き、ベイクドモチョチョ論争に次ぐ、苛烈な名称論争です。

果たしてこれは「ぽっぽ焼き」か「蒸気パン」かー。

(@KIKUSUI_PRより引用)

ふわふわで美味しそうですね。

どんな食べ物なのかちょっと調べてみたところ、黒砂糖と薄力粉をベースにした生地を蒸したもので、大判焼きのように具は入っていないのだとか。スティック状の蒸しパンみたいなもののようですね。作る工程で蒸気がたくさん出ることから「ぽっぽ焼き」あるいは「蒸気パン」という名が。しかし、どちらの名で呼ぶかは新発田市の中でもさまざま。ひとつの市の中だけで意見が別れるとは、珍しいですね。

この投稿に、新潟にゆかりのある人たちが多数反応。「蒸気パン 断じてぽっぽ焼きではない」「下越の民なら蒸気パン一択です」「村上は蒸気パンです」「蒸気パン(新発田市東部出身)」「どう見ても蒸気パン」などなど、蒸気パン派が多いのかな?と思いきや、「黒埼はぽっぽ焼きでした。新潟市内もぽっぽ焼き」「弥彦神社周辺の屋台でもぽっぽ焼きで売ってた」「中越エリア三条は『ぽっぽ焼き』です」「『ぽっぽ焼き』と教育され今日まで生きてきました」「天下の山崎製パン様も『ポッポ焼き』の名称使ってるからぽっぽ焼きで良いでしょ」と、ぽっぽ焼き派も続々と出現し、拮抗する結果に。

どちらが正解、不正解もないと思いますが、SNSの意見や画像検索の結果を見ているうちに気付いたことが。屋台はみな「ぽっぽ焼き」で、「蒸気パン」という屋台は見当たらなかったんです。ただ、東日本で暮らしてきた筆者からすると、屋台で「ぽっぽ焼き」と書かれていたら、間違いなく「イカ」だと思ってしまいますね(笑)。

甘いものは苦手だけど、大判焼きの皮が食べたい!という人にぴったりの「蒸気パン」または「ぽっぽ焼き」。名称はさておき、ぜひ一度、味わってみたいですね。