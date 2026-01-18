“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系 2月15日スタート)の「超制作発表」が1月18日に開催され、主題歌やキャンペーンが発表、また東映 チーフプロデューサーの久慈麗人氏、監督の福沢博文氏、脚本の冨岡淳広氏よりコメントが到着した。

主題歌はMay'n『LOVE IS THE STRONGEST』

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌も発表された。ポップスからアニソンまで幅広い楽曲を歌う人気実力派女性アーティスト・May'nの『LOVE IS THE STRONGEST』（日本コロムビア、２月15日配信開始予定）に決定、この主題歌に合わせた“ギャバい”ダンスも必見だ。

さらに、May'nは2月4日に横浜アリーナで開催される『超英雄祭2026』に出演、ライブで初披露を行う。

2月14日から『あいことばキャンペーン』を開催＆スピンオフドラマの制作決定!

本作のスタートに合わせて、2月14日から『あいことばキャンペーン』がスタートする。詳しくは1月19日午前10時にオープンするキャンペーンサイトをチェックすること。

また東映特撮作品の動画が見放題になるほか、さまざまなファンクラブ特典が受けられる公式アプリ「東映特撮ファンクラブ（TTFC）」では、テレビシリーズ本編の放送と連動したスピンオフドラマの制作が決定した。テレビシリーズでは語り尽くせない、ギャバンたちのその後の話や、別の一面が楽しめる作品になる予定だ。3月上旬から配信予定。

制作陣からのコメントも到着

久慈麗人（東映 チーフプロデューサー）コメント

「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字を取ってつけられた新たなヒーローブランド『PROJECT R.E.D.』は、その名の通り、“赤いヒーロー”を中心にさまざまなヒーローを生み出していく新プロジェクトです。このプロジェクトでは、各作品のヒーローたちがテレビシリーズ内で次々とクロスオーバーしていく、といった多面的な展開を想定しています。このプロジェクトの記念すべき第1作目となるのが、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』です。

2月15日の放送開始にむけて、スタッフ・キャストが愛と熱量を込めて鋭意制作中です。常識を超え、次元を超えるニューヒーローが活躍する「宇宙」と「刑事」と「感情」の物語を超お楽しみに!

福沢博文（監督） コメント

このような挑戦的なプロジェクトに参加できたことをうれしく思います。アクション部出身ということで、SFという世界観の中に、アクションを含めた動きのある演出にこだわっています。そして素晴らしいキャストもそろいましたので、楽しみにお待ちください。キャストの皆さんが素晴らしくて、細かいことを言わなくても方向性を示せば進んでいける方たちなので、僕的にはラクをさせていただいています(笑)。

冨岡淳広（脚本） コメント

ニューヒーローの誕生…その幕開けに立ち会えることをとてもうれしく思っております。新しいヒーロー、新しい舞台、新しい世界観を楽しんでいただけたらと思います。

ラッシュという完成前の映像を見たんですが、「ギャバン」という冠にふさわしい、とても期待できるアクションになっているのではないかと思いました。そして「蒸着」のシーン、スーツを着てからのアクションのシーンがこれからどんな風に仕上がっていくのかが楽しみです。

新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、2026年2月15日よりテレビ朝日系24局にて毎週日曜午前9：30～10：00放送。

