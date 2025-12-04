東映は、11月30日に公開された“超”特報に続き、本日12月4日9：00より約30秒の“超”予告を公開した。また、12月4日20時より、『PROJECT R.E.D.』と『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の舞台裏に迫る『PROJECT R.E.D.“超密着”』第2弾映像を配信する。公開はいずれも「東映特撮YouTube Official」をはじめとした関連YouTubeチャンネル・SNSにて行われる。

今回公開された“超”予告Ⅰでは、前回話題となった“赤い”ギャバンに加え、新たに「“銀色”のギャバン」と「“金色”のギャバン」の姿が。さらに、これまで部分的にしか明かされていなかったギャバンの全体像が初めて垣間見られ、その洗練されたデザイン性の高さが伝わる。最新鋭の技術を駆使したスタイリッシュな映像で構成された本映像の撮影は、東映東京撮影所のLEDウォールスタジオで行われた。

メタリックシルバー＆ゴールド、ギャバンの新ティザービジュアル公開!

今回公開された新ティザービジュアルでは、前回のビジュアルで映し出された“赤い”ギャバンとは異なる、“銀色の”ギャバンと“金色の”ギャバンの2種類が登場。それぞれメタリックな質感と印象的な構図のビジュアルが印象的だ。

雨の中佇む銀色のギャバンのビジュアルには、1982年放送の『宇宙刑事ギャバン』でもお馴染みのフレーズ「蒸着」。両手で天を仰ぐ金色のギャバンのビジュアルには「超ギャバい」の文字が刻まれている。

『PROJECT R.E.D.』超密着 -プロデューサーメモ篇-が公開!

また、本日12月4日20時より、「東映特撮YouTube Official」をはじめとした関連YouTubeチャンネル・SNSにて、『PROJECT R.E.D.』と『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の舞台裏に迫る『PROJECT R.E.D.“超密着”』第2弾映像が配信される。

同映像は、ここでしか見られない制作現場の裏側、クリエイターたちの真剣な眼差し、新たなヒーローブランドが生まれる過程を捉えた貴重な記録となっている。

今回公開される「プロデューサーメモ篇」は、【PROJECT R.E.D.】の企画段階から書き留められてきたプロデューサーのメモから始まり、そこに記された言葉の断片を手がかりに、初出しとなる舞台裏映像の数々を見ることができるという。

