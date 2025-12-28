東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、特別番組『東映のヒミツぜんぶバラしまスペシャル! ～おや、誰か来たようだ2025』について、12月28日9時30分よりTTFCにて会員見放題の配信を開始した。

同番組は、2024年末に配信して大好評を博した企画の第2弾。今回もTTFC会員から寄せられた質問に対し、東映 キャラクター戦略部の担当役員・白倉伸一郎が答える形式で、東映特撮の2025年を振り返り、さらに2026年以降の展望までを語る。

東映 キャラクター戦略部 担当役員・白倉伸一郎氏

新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』プロデューサー・久慈麗人氏

白倉氏が出演する「総括と展望編」に加え、「白倉×久慈～超ギャバい。とは?編」では、「PROJECT R．E．D．」シリーズ第1弾として2月15日よりスタートする新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』を担当するプロデューサー・久慈麗人との対談も。新シリーズの第1弾を背負う心境や、シリーズの今後について語り合う。また、白倉が着用する「赤い眼鏡」との馴れ初めや「リカルド」の最新情報もあるという。

【PROJECT R.E.D.】超宇宙刑事ギャバン インフィニティ

2026年2月15日より毎週日曜午前 9：30～10：00にテレビ朝日系24局で放送する『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』超予告Ⅱは「東映特撮YouTube Official」にて配信中。広大な宇宙を背景に浮かぶスペースシップ「コスモギャバリオン」の登場、そして映像に映った3人の「ギャバン」ことギャバン・インフィニティ、ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスは、劇中でどのような活躍を見せるのだろうか。

(C)東映特撮ファンクラブ