東映は、2026年2月3日・2月4日に横浜アリーナで開催する仮面ライダー＆スーパー戦隊による年に一度の“音楽の祭典”「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」について、スーパー戦隊50周年を祝した「DAY2 -SUPER SENTAI 50th-」(2月4日)の追加出演者を発表した。

「忍風戦隊ハリケンジャー」オープニング・テーマ他、多くのED、挿入歌を担当しする高取ヒデアキ。「特捜戦隊デカレンジャー」、「侍戦隊シンケンジャー」など、キャッチーなメロディと熱い歌詞で毎回ライブを盛り上げるサイキックラバー。そして、岩崎貴文、高橋秀幸、松原剛志の出演が決定。

スーパー戦隊シリーズが多様な進化を遂げた「平成」という時代。その胸熱な主題歌、挿入歌の数々を歌い上げてきた、アーティスト達がここに集います。また、今回はオリジナルのバンドサウンドでライブをお届け。ド迫力の生バンド演奏で会場をスーパー戦隊一色に染めるオリジナルライブを行う。バンドメンバーは、鍋嶋圭一(Guitar)／岩田ガンタ康彦(Drums)／松原ひろし(Keyboard)／吉岡満則(Bass)。

「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」の会場チケットは現在一般発売を行っている。

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映AG・東映