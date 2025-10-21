和歌山県のアドベンチャーワールドで7月15日に誕生したアムールトラの赤ちゃん3頭が、すくすくと成長しています。

＼ アムールトラの赤ちゃん成長記録 /

【10月7日撮影 84日齢】

2025年7月15日に誕生した3頭のアムールトラの赤ちゃんたち。

母親の真似をして伸び〜!だんだん動きが似てきました🐯🐾

(@aws_officialより引用)

誕生から84日目。母親にぴったりくっついて、「ぽてぽて」「テチテチ」と歩くチビトラたちの姿、たまらなく可愛いですね。よ〜く見てみると、「待ってよ〜」と言わんばかりに、母親の後ろ足を掴む様子も。

さらに、母トラが「伸び〜」と体を伸ばすと……

赤ちゃんたちも一斉に真似っこ!

こういう一つひとつの動作も全て、お母さんを見て覚えていくんですね。本当に可愛らしいです!

この様子に、「伸び〜!したお母さんの真似してるチビトラ、可愛い」「まねっこして 伸び〜ってしてるの めちゃくちゃかわいいです」「テチテチ歩いてる姿もママの真似してるのも可愛いですね。ほっこりしました」「会いたい」などなど、画面越しにきゅんきゅんしちゃうファンが続出しているようです。

母トラや飼育員さんたちに見守られながら、日々成長を続けるチビトラたち。次はどんな姿を見せてくれるのか、今後の成長ぶりが楽しみですね。