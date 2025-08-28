静岡県は伊豆熱川温泉街にある「熱川バナナワニ園」。世界でもトップクラスの16種、約100頭ものワニを飼育している同園から、ワニの赤ちゃんの産声が届いています。

#ワニ の赤ちゃんから「きゅっきゅっ」と小さな鳴き声が🎶殻を割って顔を出したばかりのその姿は、まだ体も小さくて頼りないのに、一生懸命出す声に胸がきゅんとするわに🍌🐊

みなさんもぜひ、この可愛い声を聞いてみてくださいわに

(@bananawanien_82より引用)

★

産まれたばかりだというのに、顔はもうしっかりワニですね。でも、その鳴き声は、ワイルドな顔つきからは到底想像できないほど可愛らしい!! ワニがこんな風に鳴くなんて、知りませんでした。

この動画が公開されると、「可愛い鳴き声!初めて聴いた!」「はぁ〜ほんとにたまらなく愛おしいわに。ずっと眺めていたい｡｡｡」「尊すぎて泣ける」「キュンキュンするわに」といった反応が続々と。また、「かわえぇぇ。しかしパッと見は完全に恐竜だ」「想像をはるかにぶっちぎってかわいかった」「可愛いけど怖い顔だわに」などなど、見た目とのギャップにやられてしまった人も多いよう。“怖い”イメージが先行しがちなワニですが、どんな生き物も、やっぱり赤ちゃんはかわいいんですね!

さて、多くのワニが暮らす同園ですが、もちろん、ワニだけではありません。可愛すぎるレッサーパンダや、国内ではここだけでしか観ることのできないアマゾンマナティーをはじめ、多くの動物に出会うことができるのだとか。また、豊富な温泉熱で育てられたバナナは、なんと、20種類以上あり、フルーツパーラーで味わうことができるそうです。温泉とワニとバナナを満喫できる熱川温泉、一度、足を運んでみてはいかがでしょうか?