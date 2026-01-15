お子さんを乗せて自転車に乗る際、ご自身のヘルメット着用はどうされていますか？「努力義務化されたけれど、なかなか…」と感じている方も少なくないかもしれません。しかし、今、子育て世代の親たちのヘルメット着用意識に驚くべき変化が起きています。かつては7割が「被らない」と回答していた親たちが、最新の調査でなんと7割が「着用したい」と前向きな姿勢を見せているというのです。この劇的な意識転換の裏には何があるのか、そして、これからの課題とは何でしょうか。

劇的変化！親のヘルメット着用意識が逆転

子ども乗せ自転車の安全利用を啓発する「おやこじてんしゃプロジェクトby OGK」が発表した最新の調査結果は、多くの人を驚かせました。なんと、子ども乗せ自転車を利用する保護者の約70％が「親自身もヘルメットを購入・着用したい」と回答したのです。

この数字がどれほど衝撃的かというと、2023年の道路交通法改正直前に行われた調査では、約70％が「今後も着用しない」と答えていたことからも明らかです。わずかな期間で、大人のヘルメット着用意識がまさに“反転”した形であり、これまで停滞していた意識に初めて前向きな兆しが見られたと、同社は発表しています。

「子どもを守る親だからこそ」意識変化の背景

では、なぜこれほどまでに親たちの意識は変わったのでしょうか？アンケートや座談会からは、次のような切実な声が寄せられています。

「子どもに被らせているのに、親が被らないのはおかしいと思った」

「万が一の事故で、親がケガをしたら子どもを守れない」

「親が被る姿を見せることも、安全教育の一つだと感じた」

「子どもに言ってる手前、私も…」という気持ちに加え、「自分がケガをしたら、この子を誰が守るんだろう？」という強い責任感が、ヘルメット着用の大きな後押しになっていることが伺えます。まさに「親だからこそ、自分も守る」という新たな価値観が芽生えているのです。

「被りたいけど…」新たな課題が浮上

意識が前向きに変わった一方で、新たな課題も見えてきました。「着用しない」と答えた人の理由にも変化がありました。以前は「必要性を感じない」という声が多かったのに対し、今回は「被りたいけど、課題があるから」という声が目立ったそうです。

ヘルメット着用を阻む具体的な理由

被りたいデザインがない

自転車を降りた後の置き場所に困る

仕事に行くときのヘアスタイルが気になる

必要性は理解しているものの、日々の使い勝手やファッションとの兼ね合いで、なかなか一歩を踏み出せないのが現状のようです。これは、毎日のことだからこそ無視できない、地味ながらも重要なポイントと言えるでしょう。

今後、私たちユーザーが「これなら被りたい！」と思えるようなデザインのヘルメットや、置き場所問題を解決するアクセサリーなどの開発が、さらなる着用率向上に繋がる鍵となりそうです。

子どものヘルメット着用は「当たり前」に

ちなみに、お子さんのヘルメット着用については、約95％の保護者が着用に前向きと回答しており、こちらはすでに「当たり前」の安全対策として定着していることがうかがえます。

この高い意識が、親自身の着用意識向上にも影響を与えているのかもしれません。今回の調査は、ヤマハ発動機販売、オージーケー技研、オージーケーカブトといった関連企業も参加して行われました。

「親だから、私も被る。」この新しい価値観が、より多くの家庭に広まり、子どもたちの安全だけでなく、親自身の安全も守られる社会へとつながっていくことを期待します。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。