11日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜20:00～)では、横山裕(SUPER EIGHT)とムロツヨシをゲストに迎えた「ゴチになります!26」の後半戦が行われる。

小芝風花

ゴチバトルの舞台は伝統的な和食にフレンチとイタリアンが融合した料理が楽しめる 「和食 清水」。設定金額は35,000円で、ビリの自腹総額は9人で32万円前後となる。

テーマは「みんなで(秘)宴会芸披露! 大忘年会ゴチ後半戦」。前週は矢部浩之がうどん芸を見せたが、岡村隆史も師匠から受け継いだという禁断の芸を披露。ムロは「ナイナイさんはどこに今向かってる?」、横山も「もう1回売れようとしてる!」と沸く。

ムロからは「いい忘年会にしたい」と前回も持ち込んだ「3の倍数ゲーム」を再提案。「今日は帰しません!」とやる気十分だが、前回失敗しまくりでグズグズだった岡村は不安気な表情だ。

そして小芝が「二度と同じメンバーではできないすごく特別なバンド」と言うゴチバンドが今年も再結成。今回は新メンバーの白石麻衣がドラムを、せいやがギターに挑戦する。増田貴久がボーカルで「栄光の架橋」を熱唱すると、「素晴らしい!」という拍手喝采も、横山はなぜか岡村に目が釘付けに。

そして、ついに忘年会ゴチの結果発表。ゴチメンバーが30万円の自腹となれば一気にクビ候補に転落してしまうため、一同戦々恐々だ。

一方、VIPチャレンジャーが負けるとメンバーの順位変動がないため、ムロは「俺負けたら風花さんに迷惑かける」、横山も「マジで負けるわけにはいかない」とプレッシャーがかかる。

現在最下位の小芝は、先週シャンパン代も自腹になり、総自腹額90万円超えで本人も「なんでこんなことになったんやろ?」とショック。6位の高橋文哉もここで負けたらビリに転落となるため、プレッシャーで顔面蒼白に。そして、「横山君には勝ってんじゃないかな」と言う増田に対し、横山は「マジでしんどいっす」と余裕なしだ。最後にはクビに関する重大発表が行われる。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!26」レギュラーメンバー支払額（12月4日・11日放送前時点）

第1位：増田貴久 22万5,000円

第2位：せいや 28万3,300円

第3位：岡村隆史 36万7,412円

第4位：矢部浩之 46万2,300円

第5位：白石麻衣 76万2,700円

第6位：高橋文哉 84万 550円

第7位：小芝風花 85万6,800円



(C)日テレ