ショートコメディ作品『お金のことがちょっとわかる刑事ドラマ「カネデカ!」』(WOWOWオンデマンドで全18話配信中、WOWOWプライムで17日14時から放送)が、WOWOW公式YouTubeで19日から毎週月曜7時に無料配信される。

このドラマは、架空の組織である警視庁入出金特殊捜査班、通称「カネデカ」に所属する刑事2人が、事件の数々を金の動きから犯人を突き止めていくストーリー。「ほったらかし投資」「控除」「ハイリスクハイリターン投資」「積み立て投資」という4つのテーマにならった殺人事件が起こり、カネデカが解決していく過程からお金の知識を得ることができてしまう約5分のショートコメディドラマ。

主人公の西条麒一朗役を演じるのは、『水戸黄門』(TBS系)で5代目・佐々木助三郎役のほか、ドラマや映画からワイドショーのMCまで幅広く出演し、近年では約33万人の登録者数を誇る心霊系YouTuberとしても活躍する原田龍二。原田が扮する西条の後輩・等々力海斗役を、『らんまん』『虎に翼』『ばけばけ』と朝ドラ出演が続き、舞台やドラマでの活躍が目覚ましい若手俳優・岡部ひろきが務める。

今回、番組の新ビジュアルと、各事件のキャッチ付きイメージが公開された。ほったらかし投資の心得が学べる「ほったらかし殺人事件編」では、ホスト・針田ニシキ役にドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(TBS系、25年)にも出演した前原瑞樹。「控除連続殺人事件編」では控除に踊らされる夫を持つ鏡田鈴子役に「劇団かもめんたる」の劇団員でもあるもりももこ。

「ハイリスクハイリターン殺人事件編」では、FXや信用取引に投身する主婦・銀杏銀華役に『仮面ライダーオーズ／OOO』(テレビ朝日系、2010～11年)のヒロイン役などの高田里穂。「積み立て殺人事件編」では、毒を積み立ててしまう鉢村錬役に、仮面ライダーゲイツ役で知られる押田岳、その恋人・八藤愛美役を朝ドラ『おむすび』に出演した中村守里を起用している。