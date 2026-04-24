ロックバンド・TUBEの40周年イヤーに密着した番組『TUBE 40th Anniversary Live ＆ Documentary ～40周年の航海記～』が、WOWOWで6月に放送・配信される。ライブ映像に加え、ドキュメンタリー映像やメンバーインタビューも交えた、40周年の集大成となる特別番組だ。

『TUBE 40th Anniversary Live ＆ Documentary ～40周年の航海記～』

2025年6月1日、デビュー記念日に開催された20年ぶりのハワイ・ワイキキ公演で幕を開けたTUBEのデビュー40周年イヤー。8月には、聖地・横浜スタジアムで通算36回目となる“ハマスタ”公演を開催し、さらに7月からは全国40公演ツアー『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin'』を展開。その締めくくりとなる今年5月の沖縄公演まで、節目の1年を駆け抜けてきた。

WOWOWは、そんなTUBEの40周年イヤーを追い続け、ハマスタ公演や全国ツアーにも密着。番組では、40年間の軌跡の集大成とも言うべき映像を届けるほか、メンバーへのインタビューも実施する。この1年の活動の中で何を感じ、何を考えてきたのか――それぞれの言葉を通して、TUBEの40周年をひもといていく。

番組は放送・配信終了後、WOWOWオンデマンドで1カ月間のアーカイブ配信も予定。ファンにとっては、彼らの40周年の航海のクライマックスをじっくり味わえる貴重な機会となりそうだ。