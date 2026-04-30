WOWOWでは、6月で活動を終了するロックバンド・SHISHAMOを3カ月連続で特集。6月14日に神奈川・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで行われるラストライブ「SHISHAMO THE FINAL!!! ～Thanks for everything～ GOODBYE DAY」を生中継する。

SHISHAMO

SHISHAMOは高校の軽音楽部で結成され、2013年にCDデビュー。「僕に彼女ができたんだ」「君と夏フェス」「明日も」などの楽曲で支持を集め、等身大の歌詞と疾走感あふれるメロディーでロックシーンを駆け抜けてきた。

ラストライブの会場となる等々力陸上競技場は、彼女たちにとって“悲願”の場所。過去に2度開催を予定していたが、1度目は台風の影響で直前に中止、2度目もコロナ禍の影響で再び中止となっていた。バンドの地元・川崎市の“とどろき”でライブを行うという思いが、活動終了前の最後のステージでついに実現する。

また、7月には2016年の初単独日本武道館公演「SHISHAMO NO BUDOKAN!!!」、関西初のアリーナ公演「SHISHAMO NO OSAKA-JOHALL!!!」、2017年春の日本武道館公演「SHISHAMO ワンマンツアー2017春『明日メトロですれちがうのは、魔法のような恋』」を放送・配信予定。

8月には、2019年のさいたまスーパーアリーナ公演「SHISHAMO NO BEST ARENA!!! EAST」、2023年の武道館公演「SHISHAMO NO BUDOKAN!!! ～10YEARS THANK YOU～」、10周年イヤーの締めくくりとなったぴあアリーナMM公演「SHISHAMO 10th Anniversary Final Live『FINALE!!! -10YEARS THANK YOU-』」を届ける。

ラストライブ「生中継! SHISHAMO THE FINAL!!! ～Thanks for everything～ GOODBYE DAY」は、放送・配信終了後、WOWOWオンデマンドで3週間アーカイブ配信される。