WOWOWの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』(毎週金曜23:00～ WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド ※全6話、一挙配信)のプレミア上映会が10日、都内で行われ、W主演の福本莉子と高橋恭平(なにわ男子)のほか、山下幸輝、小坂菜緒(日向坂46)、中沢元紀、伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)、千葉雄大が登場した。

2007年から『別冊マーガレット』で連載が開始され、累計発行部数800万部を記録し、『アオハライド』や『思い、思われ、ふり、ふられ』と並ぶ、咲坂伊緒氏の“青春三部作”の原点と呼ばれる漫画『ストロボ・エッジ』。真っ直ぐな初恋のときめきや迷いを繊細につづり、幅広い世代から共感を呼び、福士蒼汰＆有村架純のW主演で実写化された2015年公開の劇場版が大ヒットを記録した。

今作は、ヒロイン・木下仁菜子に福本莉子、仁菜子の初恋相手・一ノ瀬蓮になにわ男子の高橋恭平を配し、初めて連続ドラマとして蘇る。

すでに1話と2話が放送されている本作。好きなシーンを問われた福本は「たくさんあるんですが、電車のシーンですかね。電車で出会って物語が進むので、電車のシーンは印象的です」とコメント。

相手役の高橋は、撮影中に同世代の中沢や山下、井上想良と同じ部屋で夜を共にしたエピソードを披露。「修学旅行のような感じでした。畳の部屋で布団敷いて一緒に寝たよね?」と山下や中沢に問いかけると、中沢に「一緒に寝たんじゃなくて、僕らが運んだんだよ」と暴露される一幕も。高橋は「起きたら一人ずつ向かいの時間(撮影時間)に出ていきましたが、楽しいなと思いました」と撮影を振り返った。

福本や高橋ら高校生たちの恋愛を見守るカフェオーナー・三好恭一役を演じた伊野尾。「個人的には穏やかな恋を見守るのが初めてだったので、みんなが演じる高校生を温かく見守れたらと思いながら演じました」と感想を。「高校生の役が来たら?」という質問には「困ります(笑)。もしも来るようだったら1回恭平くんに相談してやれるのか確認します」と回答。すると高橋が「そしたら一緒にやらせていただきます」と応じ、伊野尾は「その時は一緒に同級生をやらせてください」と安堵の表情を見せた。

高橋と伊野尾は、意外にも今作が初共演。高橋は「めちゃくちゃうれしかったです。事務所の先輩の方とご一緒するのが初めてで緊張したんですが、優しくしゃべりかけてくれました。猫のようにかわいがっていただきましたよ」と感謝を述べた。

一方の伊野尾も「後輩の子と一緒になることはそんなにないので、緊張しました。どういうテンションで話せばいいのか分からなくて、両手をグッと握ってしまいました」と明かすと、高橋は「あの時はキュンとしましたね」と笑顔を見せ、同じシーンを伊野尾とともに再現して会場を沸かせた。

日向坂46の小坂菜緒は青春ドラマ初出演。「親友の恋を応援しつつ自分の恋を頑張るのは初めてでした。1話の最後に屋上で告白するんですが、友達が好きと分かっていながら自分の恋を伝えなくてはいけないので苦戦しました。原作を読んでいろんなことを想像しながら進めていく毎日でしたね」と撮影を振り返った。