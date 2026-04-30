4人組バンド・King Gnuの最新ツアー『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』のファイナル公演が、7月15日(18:30～)にWOWOWライブで生中継、WOWOWオンデマンドでライブ配信される。

KingGnu

WOWOWでは、King Gnuを3カ月連続で特集。7月は、2月の仙台公演を皮切りに、アジア各都市を含む全16都市31公演で展開されている同バンド史上最多都市・最多公演数のツアーから、追加公演として行われる横浜アリーナ2DAYSの最終日を生中継する。

今回のツアーでは、King Gnu初となるセンターステージ形式を採用。360度全方位をファンに囲まれた“ど真ん中”でパフォーマンスを繰り広げており、ツアーファイナルとなる横浜アリーナ公演でどのような光景が立ち上がるのか注目される。

8月には、2024年に実現した5大ドームツアー『THE GREATEST UNKNOWN』から東京ドーム公演を放送・配信予定。メジャーデビューから5年で5大ドームツアーを達成した、バンドの深化を体感できる記念碑的ライブとなる。

さらに同じく8月には、2019年秋の全国ツアー『King Gnu Live Tour 2019 AW』より、バンド初となった日比谷野外大音楽堂でのライブを放送・配信予定。メジャーデビュー、代表曲「白日」のヒット、『NHK紅白歌合戦』初出場へとつながる転機の年に行われた白熱のステージを届ける。

9月には『King Gnu Music Video Collection』を放送・配信予定。それぞれの楽曲が持つ世界観を視覚化したミュージックビデオの数々を楽しめる。

ラインナップは、7月15日18時30分から『生中継! King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』、8月に『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』『King Gnu Live Tour 2019 AW』、9月に『King Gnu Music Video Collection』。『生中継! King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』は7月18日18時からWOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信される。