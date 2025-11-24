佐野広実氏の同名小説を実写化した『連続ドラマW シャドウワーク』(毎週日曜22:00～ ※全5話)が、23日からWOWOWでスタートした。

本作は、ドメスティック・バイオレンス(DV)の被害に苦しむ妻たちが、人生を狂わされ、絶望の果てで生き延びるために築いた“究極のシスターフッド”を描く社会派ミステリー。江ノ島と館山を舞台に、「人生を取り戻していく女性たち」と「変死事件を追う女性刑事」という2つの視点で物語が展開する。

主人公の主婦・紀子を演じるのは、多部未華子。長年にわたる夫の暴力により心身をすり減らし、自己を喪失した女性が、ある出会いをきっかけに再び“生きる力”を取り戻していく姿を繊細に体現する。フィクションでありながら、現実にも存在する痛みと向き合う本作で、どのように役と向き合ったのか。社会の“影”に生きる女性を演じた彼女に、作品に込めた思いや撮影現場での手応えを聞いた――。

多部未華子 撮影：蔦野裕

作品の重さと対照的だった現場の雰囲気

本作でDV被害者という役どころを演じた多部。出演の決め手として「今まで演じたことのない役柄をオファーされた新鮮さ」と「女性だけの現場」への興味を挙げる。

「悲しい境遇の役というのは、実はあまり経験したことがなかったんです。一見普通の主婦に見える人が、実は壮絶な過去を持っている。そういった物語に触れる機会がこれまでほとんどなかったので、とても新鮮でした。『女性ばかりでお芝居をするってどういう感じなんだろう?』という興味もありましたね」

現場の空気は、作品の重さとは対照的に、驚くほど明るかったという。

「監督が“はじめまして”の方で、重たい現場を想像していたんですけど、真逆でした。予想外に明るかったです(笑)。寺島しのぶさん、石田ひかりさん、須藤理彩さん…みなさんがムードメーカーで。内容はシリアスだけど、撮影の合間には、家事や育児、そして健康の話から、『どこどこのお店のおかきが美味しいから、明日持ってくるね!』なんていう話までしてました(笑)」

その穏やかな交流が、作品づくりにも良い影響を与えたという。

「しのぶさんが『これってこういうことだよね?』と山田(篤宏)監督に聞いたり、みんなで意見を出し合ったり。現場が一体となって解決策を発見していく感じがとっても刺激的で。助監督さんも監督に『このカットどうですか?』と気軽に提案できる空気もあって。そういうフラットな現場を経験したのも今回が初めてだったかもしれません」

感じて、悟って、寄り添う

「設定としては重いですが、“1人の女性たちが結束し、自分の力で人生を切り開く”という物語には共感できる部分もありました」という多部。「ただ、夫に抑圧され、季節さえわからなくなるほど自分を見失ってしまうという感覚は、正直信じられなかったです。現実にそういう経験をされている方がいるのは事実で、周りにそういった経験をされた方がいるという人から話を聞いたりして、考えてしまいましたね」と率直に語る。

信じられないながらもリアリティを出すために、多部は“想像”を軸に演技を組み立てた。現場では、共演者たちと実際に意見を交わしながら、紀子の心の揺れを丁寧に探っていったという。

「資料を読んで研究するというよりは、キャストのみなさんと話す時間の方が大きかったです。今回私が演じた紀子は、セリフの中に“…”が、とても多い役なのですが、その沈黙の中に、どれだけの気持ちを込められるか。しゃべらないけれど、感じて、悟って、寄り添う――。そういう静かな芝居が伝わっていたらいいなと思っています」