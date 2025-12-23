バンダイスピリッツは「一番くじ ハズビン・ホテル」(1回800円)を1月9日より一番くじONLINEにてオンライン限定販売開始を行う。

A賞 ビジュアルブランケット(全1種)

寒い季節にぴったり!迫力の公式キービジュアルが大判ブランケットに。あたたかく包まれながらハズビンホテルの世界を楽しめる。

B賞 トートバッグ(全2種・選べる)

普段使いしやすいシンプルでスタイリッシュなメッシュトートバッグ。ハズビンホテルファンの日常をさりげなく彩る。

C賞 アクリルボード(全2種・選べる)

チャーリーとホテルの仲間たち、そして謎多きVVVの3人の2種類。名シーンをあなたのお部屋に飾れるアクリルボード。

D賞 きららいずマスコット(全4種・選べる)

大きく、まっすぐ見つめる瞳でハートを魅了する、きららいずは、キラキラおめめのラメ刺繍が、とってもキュートなぬいぐるみ。チャーリー、アラスター、エンジェルダスト、ハスクの4体が登場する。

E賞 エッギーズ 陶器プレート(全2種・選べる)

エッギーズの様々な表情が楽しめるお皿。なお、諸般の事情により「E賞 エッギーズ 陶器プレート」の種類数を4種から2種に変更している。

F賞 アクリルスタンド(全9種・選べない)

ホテルメンバーとVVVの個性豊かなキャラクターたちの、各キャラ全身のアクリルスタンド。

G賞 レコード風ラバーコースター(全9種・選べない)

劇中の歌をイメージしたレコード風デザインのラバーコースター。

H賞 アクリルチャーム(全10種・選べない)

各キャラクターをイメージした文字で名前を構成したアクリルチャーム。細部までこだわったデザインが魅力。

ラストワン賞 BIGきららいずぬいぐるみ

最後の1個をひくと手に入るラストワン賞は、アラスターの「BIGきららいずぬいぐるみ」が登場。通常の「きららいずぬいぐるみ」より2.5倍のBIGサイズ。

ダブルチャンスキャンペーン

ダブルチャンスキャンペーンは、「ラストワン賞 BIGきららいずぬいぐるみ」と同一のアイテムを用意。応募期間は発売日～2026年04月末日。