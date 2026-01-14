長瀬智也に激似だと話題の男性、ドラマ『タイガー&ドラゴン』撮影現場で驚きの体験　エキストラに参加すると…

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#102が、11日に配信された。

長瀬智也の出演ドラマにエキストラで参加

スタジオには、長瀬智也に激似だと話題のイケメン・杉本倉規さんが登場。普段は、保育士がより良い保育を行えるよう現場でサポートする「保育コーディネーター」として働いているといい、ワイルドな見た目とのギャップにスタジオからは驚きの声が上がる。

杉本さんの元同僚に話を聞くと、「長瀬くん本人が保育士をしていると思った」と語り、さらに「保護者がコンビニで杉本先生を見かけたそうで声をかけたら、実は長瀬くん本人だったと言っていた」という、衝撃エピソードも飛び出した。

さらに、杉本さんの15年来の友人で、長瀬本人とバイクで走ったり、道端で会えば会話を交わしたりする仲だという男性も「話し方も雰囲気も似ている」と太鼓判を押した。

続いて杉本さん本人に話を聞くと、「クラブ帰りのギャル15人くらいに『長瀬!』と声をかけられ、怖くて逃げた」との話が。

さらに、「そこまで言われるなら一度本人を見てみたい」と思い、ドラマ『タイガー&ドラゴン』のエキストラに参加したこともあるとエピソードを披露。撮影現場に到着した際、監視員から「おはようございます」と声をかけられ、長瀬本人と勘違いされて“顔パス”でゲートを通過してしまったという驚きの体験を明かした。

