香取慎吾、車で家の駐車場へ　その後すぐに外に出ると、そこには…

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#101が、4日に配信された。

稲垣吾郎と香取慎吾の体験談

番組では、「この美女は何者!? 美女ストラックアウト」と題し、9名の美女の見た目からは想像できない正体を見破るクイズバトルを開催。見た目だけで判断するのは至難の業であることから、スタジオのななにーメンバーが美女9名にあれこれ質問し、1番の名札を付けたかんなさんは「浮気調査の名探偵」であることが判明した。

1週間の研修で尾行や調査書の作成方法を学び、2020年5月に探偵デビューしたかんなさん。天野ひろゆき(キャイ～ン)が「決定的な写真を撮ったことはありますか?」と聞くと、「あります」と自信満々に回答。「どうやって撮るんですか?」という質問には、「基本は写真ではなくビデオ撮影なんです」と説明し、カバンにビデオカメラを忍ばせて撮影する方法を実演する。

これには稲垣吾郎も「僕らが撮られるときって、下からのアングルが多いよね。買い物しているところとか」と納得の表情を見せる。さらに稲垣が「本気を出すときは、探偵が複数人で動いたり、車を何台も使ったりするんですか?」と質問すると、かんなさんは「します。車3台くらいで動くこともあります」と回答。稲垣は「あれ、つけられてるとすぐ分かるよ」とコメントした。

すると香取慎吾も、「車で家の駐車場に入って、用事ですぐ出たら、つけていた人たちが家の前で車を降りて2人で話していて……僕がすぐ出てきたから、向こうも『あああ……!』ってなってた」と過去の体験を語り、スタジオを驚かせた。

