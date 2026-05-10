長野久義「大阪で1泊、兵庫で1泊みたいなのが結構あって…」地方での宿泊時に直面する意外な悩みとは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月3日（日・祝）の放送では、長野が最近の活動を振り返った模様をお届けします。

◆選手時代より大変!? 移動続きの日々

佐藤：前回のラジオ収録から1ヵ月ほど間が空きましたけれども、その間は忙しかったですか？

長野：そうですね、選手時代よりも大変かもしれないです（笑）。

佐藤：長野さんがそんなふうに言うって珍しいですから、よほどだったんでしょうね。

長野：ジャイアンツの一発目のビジターゲームが名古屋で、そこから東京に戻って、広島に行って、東京に戻って、甲子園っていうスケジュールだったんですよ。

佐藤：おぉー。

長野：それで、名古屋、広島、大阪には全部帯同させてもらって、その後チームは東京に戻るんですけど、僕は関西の大学野球を観に行ったり、アマチュア野球を観に行ったりして、かなり大変でしたね。

佐藤：現役のときも移動が多かったわけじゃないですか。今との違いというと、そのあいだに違うことが入るって感じですか？

長野：そうですね。現役の頃は、例えば金曜日から試合があるときに、金曜日に移動して（同じ場所で）複数泊するんですけど、今の仕事だと、大阪で1泊、兵庫で1泊みたいなのが結構あるので。

佐藤：なるほど、泊まる場所が変わるのですね。

長野：あと僕、ちょっと旅が下手くそなので（笑）。

佐藤：え（笑）？ あれだけいろいろ回っていたじゃないですか。

長野：まず荷物が多いのと、ホテルでクリーニングに出したいんですよ。でも、1泊のときはちょっと間に合わないので、そこもすごく大変な理由なのかなと思いますね。

佐藤：クリーニングに出せないときはどうするのですか？

長野：荷物をちょっと多めに持って行って、複数泊できるときはクリーニングに出すようにしています。

佐藤：結構そこにも頭を使わないといけないのですね。

長野：そうなんですよ、着る物とか結構大変です。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/