きょう14日に放送されるTBS系『ニノなのにSP』(20:54～22:57)に、スタジオゲストとして日曜劇場『リブート』から鈴木亮平、戸田恵梨香、伊藤英明、蒔田彩珠、さらにアンタッチャブルの柴田英嗣が登場する。

『ニノなのに』は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。MCは二宮「なのに」ゲストが司会を務めるなど異例の番組だ。

今回、MCは二宮「なのに」司会は伊藤英明が務める。番組史上初の2度目の司会を務めることとなった伊藤が、今回はどんな司会ぶりを見せるのかにも注目だ。公開された写真では、二宮とスタジオゲストが“リブートポーズ”を決めている。

ACEes・佐藤龍我が3日“なのに”1000円生活に挑戦

3日間をたった1000円で生活しなければいけなくなったら、Z世代の若者はどう乗り切るのか。第2弾となる今回はACEes・佐藤龍我が挑戦。パンの耳や袋焼きそばなど激安食材を求めスーパーへ。味付けを工夫したアレンジ料理など、今回はどんな節約術で乗り切るのか? さらに、スタジオゲストの鈴木の下積み時代の貴重な節約エピソードも。

観光名所1日でいくつ回れるか? 栃木県日光市でM!LKが検証

人気観光地の観光名所を1日でいくつ回れるのか? 今回は日光東照宮、いろは坂、華厳の滝など数々の観光名所で知られる栃木県日光市で検証。この検証に挑むのは『ニノなのに』ではおなじみのM!LKから佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太。これまで数々の自転車移動の検証を行ってきたM!LKのメンバーだが、時間と体力との勝負をしながら10カ所の観光名所のうち自転車のみでいくつ回れるのか?

目の前で起きている“なのに”信じてもらえない!? ゴッドハンドを検証

催眠術や怪奇現象など、テレビでよく見るけど実際はどうなのか気になるものを徹底検証。今回は歯科医師でありながら、さするだけ“なのに”肩こりが改善すると提唱しているゴッドハンド・佐藤青児先生の協力のもと検証を実施。医療ドラマへの出演経験がある俳優・小手伸也、ワタリ119、福留光帆が、さするだけ“なのに”改善するのか、そこにはどんな理論があるのか? 実際に体験をして徹底検証。誰でも自宅でできる肩こり解消法も紹介する。

鈴木亮平＆戸田恵梨香、書き初め“なのに”チョコペンで!?

スタジオではお正月祝いとして新年に相応しい書き初め企画を実施。今回は普通の書き初めとは異なり、日曜劇場『リブート』で鈴木が演じる役柄にちなんで、パティシエがケーキのプレートなどで使用する“チョコペン”を使い、鈴木、戸田の2人が新年の抱負を発表。さらに、筆跡診断士監修のもとチョコペンの文字“なのに”筆跡診断。筆跡から予想される素顔とは?

