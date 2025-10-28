俳優の岡田准一、玉木宏らが、29日に放送されるTBS系バラエティ番組『ニノなのにSP』(21:30～22:57)に出演する。

二宮和也と岡田准一

同番組は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げるギャップ検証バラエティ。MCは二宮なのにゲストが司会を務めるなど異例の番組だ。

今回のスタジオゲストは、伊藤英明、二宮の先輩でプライベートでも仲の良い岡田准一、藤崎ゆみあ、清原果耶、そして番組2度目の出演の玉木宏が登場。MCは二宮なのに司会は伊藤が務めることに。普段、バラエティ番組で司会を務めることはほとんどない伊藤のかなり緊張した様子も。

スタジオでは世の中に溢れている「それ本当?」という噂を実際に検証する「なのに検証」に俳優陣が挑戦。「絶対開かない瓶“なのに”開く!?」では、フタが固くて開かない瓶も手首にテーピングをすると握力が上がって開くという現象を検証する予定が･･･男性陣が挑戦するとまさかの結果に!?

そして、アクションへ並々ならぬこだわりを持ち、「日常生活“なのに”アクションを考えてしまう」という岡田自身の“なのに”を検証すべく、二宮を相手に即興でアクションを披露することに。「岡田のアクションはレベルが違う」と及び腰の二宮に悲劇が!? さらに、岡田が「絶対に受けたくない」という玉木の必殺技“玉木クローズド”なる技も二宮が体を張って体験。スタジオに二宮の叫びが轟く。

