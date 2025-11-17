牛角は10月23日から全国約270店舗限定で「デザート食べ放題」をスタートした。該当の食べ放題コースを注文すると、これまで1品しか選ぶことができなかったアイスや杏仁豆腐などのスイーツが食べ放題となる。食後の楽しみとするだけでなく、食べ放題メニューと組み合わせて楽しむのもおすすめだ。

食べ放題コースを選ぶと、自動でデザートも食べ放題に

「デザート食べ放題」の実施店舗は全国約270店舗限定。食べ放題コース(70品コース/牛角コース/牛タン・上焼肉コース/黒毛和牛コース)を注文すると自動で「デザート食べ放題」もついてくる。

スイーツも食べ放題に

「デザート食べ放題」のラインナップは、全コース共通で、牛角アイス バニラ、牛角アイス 抹茶、季節のシャーベット、なめらか杏仁豆富、バニラアイス、抹茶アイスだ。

牛角アイス バニラ、牛角アイス 抹茶、季節のシャーベット、なめらか杏仁豆富、バニラアイス、抹茶アイスは全コース共通で食べ放題に

牛角コース以上(牛角コース/牛タン・上焼肉コース/黒毛和牛コース)ではさらに、やわらかきな粉わらび餅、大人の珈琲ゼリー、炙って! ドーナツアイス、スイートポテトケーキも食べ放題となる。

いずれも一口サイズで、いくつも食べたくなる。味は甘すぎず焼肉と一緒に楽しむのに良いさっぱりした味わいだ。一番人気はやはり「牛角アイス バニラ」なのだそう。

デザート食べ放題をスタートしたことについて担当者は、「近年、物価高が続いている中で、少しでもお客様の満足度を高めたいと考え実施しました。食後だけでなく焼肉の合間にもデザートをちょこちょこ楽しめるとのことで好評をいただいております」と話す。

牛角ならではの楽しみ方は?

ただ甘いものを食べるだけなら他の飲食店でも良いかもしれない。しかし牛角の食べ放題だからこそ楽しめるメニューがいくつもあるのだ。

たとえば「炙って! ドーナツアイス」はドーナツを少し炙ってから楽しむと良いのだそう。

さらに、食べ放題メニューとの組み合わせも可能だ。たとえば食べ放題メニューの中の「蜜おさつバター焼きナゲット」とデザートメニューの「バニラアイス」をコラボさせてみよう。

じゅわっと広がるバターの香ばしさにバニラアイスを加えるとは最高の組み合わせではないか! 実はこれ、デザート食べ放題を実施する前から常連さんの間では人気の組み合わせだったそうだが、「バニラアイスをここで使ってしまう……バニラアイスだけでも食べたい……」という声があったのだとか。デザート食べ放題なら何個でもバニラアイスを楽しむことができる。

続いては食べ放題メニューの中の「焼きパイン」とデザートメニュー「バニラアイス」のコラボ。

パインにしっかり焼き目をつけてから、バニラアイスを乗せればこれだけで贅沢なデザートが完成する! これは牛角以外では味わうのは難しいのでは!?

焼肉だけでなくデザートまで食べ放題ということで、存分に幸せがチャージできる。家族や友人と全員がハッピーになれる牛角を選んでみては。