資さんは1月15日9時より期間限定で、「豚汁鍋うどん」(単品:899円～/ごぼ天3本セット:959円～)、「旨辛豚汁鍋うどん」(単品:939円～/ごぼ天3本セット:999円～)を、ららぽーとTOKYO-BAY店および2026年1月1日以降の新店を除く全国の「資さんうどん」店舗で販売する。

昨年は「豚汁うどん」として販売したメニューを、今年は最後まで熱々で楽しめる鍋仕立ての「豚汁鍋うどん」、「旨辛豚汁鍋うどん」としてブラッシュアップ。

豚汁は、13種類の具材(豚肉、里芋、大根、人参、ごぼう、玉ねぎ、白菜、しめじ、ねぎ、厚揚げ、丸天、かまぼこ、たまご)と、アクセントとして加えた酒粕や柚子胡椒が滋味深い味わいを作り出す、店内仕込みの逸品。柚子胡椒は、別皿でも付いているため、好みの辛さに調整可能。

また、特製のうどん麺は、麺の表面に出汁が絡みつくような形状で、豚汁との相性が良い。

同店の名物、ごぼ天3本とのセットも展開。

また、豚汁うどんをベースに別添の旨辛みそがピリリと辛いアクセントになる「旨辛豚汁鍋うどん」も展開される。旨辛みそは、麦味噌と豆味噌を使用し、にんにく、しょうが、唐辛子、練りごまなどを加えた一品。

ごぼ天3本とのセットも展開されている。

なお、記載の価格は九州・山口エリア店舗の価格となり、販売地域により異なる。また、同商品の持ち帰りや、麺の大盛・そば・細めんへの変更は不可。