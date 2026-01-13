王将フードサービスは1月14日から、「餃子の王将を極める」プレミアムメニューの「極王シリーズ」として新極王7商品を、全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」にて販売する。

新極王7商品

酢豚や回鍋肉など、餃子の王将の定番人気メニューが、ワンランク上の味わいになって新登場。

「極王餃子の王将ラーメン」(980円)は、醤油豚骨ベースのコク旨スープとコシのある平打ち麺に、大ぶりのプレミアム焼豚や白ネギ、チンゲン菜などをトッピング。

ジューシーで肉の旨みが詰まった日本ハム社のブランド豚「麦小町」を使用したプレミアム焼豚や、サクサクのフライドオニオンと香ばしい焦がしネギオイルを調合した「フライドオニオン焦がし葱油」を使用している。

さらに、「鯖煮干しオイル」を加えて、魚介の風味をプラスすることで、旨みとコクがアップした一杯にリニューアル。

「極王鶏の唐揚」(1人前:968円/ジャストサイズ:583円)は、鶏もも肉を店舗で手仕込みした、衣はカリッと、中はジューシーな、鶏肉の旨み溢れる一品。食欲をそそるにんにくの香りと胡椒の風味が特長。

「極王酢豚」(1人前:980円/ジャストサイズ:594円)は、黒酢や鎮江香酢、中国醤油などをブレンドしたマイルドで奥深い味わいが特長の一品。ジューシーな豚肉にシイタケ、長ネギ、ピーマン、ニンジン、パイナップルなど、彩り豊かな食材を使用している。

「極王回鍋肉」(1人前:968円/ジャストサイズ:583円)は、豆鼓のコクやにんにくの香りが効いた香ばしい特製味噌ダレが、豚バラ肉の旨みと脂の甘み、キャベツなどの野菜の美味しさを引き立てる一品。

「極王海老のチリソース」(1人前:1,210円/ジャストサイズ:726円)は、豆板醤の辛みや白ネギの香味が効いた旨辛チリソースを絡めた一品。ピリッと上質な辛みとコクが海老の旨みを引き立てる、本格的な味わいを楽しめる。

「極王天津炒飯」(1人前:1,298円/ジャストサイズ:748円)は、餃子の王将の大人気メニュー「炒飯」に、ふんわり焼き上げた玉子をのせて、さらに玉子でとじた特製餡をかけたトリプル玉子仕立て。海老やカニカマをのせた贅沢な一品。

「極王麻婆豆腐」(1人前:980円/ジャストサイズ:594円)は、豆鼓のコクやニラの香味に、豆板醤の辛さ、山椒の痺れをしっかり効かせたシャープな味わいが特長の一品。挽肉は牛肉と豚肉をベストバランスで調合し、旨みや食べ応えがアップ。