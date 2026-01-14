パルコは、2025年11月～12月に東京・渋谷PARCOにて開催した、イラストレーター・にとりささみのSNS発人気作品『ホワイトタイガーとブラックタイガー』とのコラボカフェを、大阪・心斎橋PARCO、愛知・名古屋PARCOの各THE GUESTcafé&dinerで巡回開催すると発表した。

大阪会場となるTHE GUEST cafe&diner 心斎橋PARCO店では、2026年1月23日～3月3日まで開催され、営業時間は10時～20時まで(L.O. FOOD 19時/DRINK 19時30分)となっている。名古屋会場となるTHE GUEST cafe&diner 名古屋PARCO店では、2026年1月29日～3月9日までの開催で、営業時間やラストオーダーの時間はいずれも心斎橋会場と同様。

本カフェは原則として予約不要で利用できるが、混雑時には入店待機列の形成や整理券の配布が行われる場合がある。入れ替え制ではないものの、混雑状況によっては座席の利用時間が最大60分程度に制限されることがあるため注意すること。

コラボレーションメニュー(一部抜粋)

すやすやオムカレー 1,870円

うさぎ先生と犬のおまわりさんのなかよしバーガーセット 1,870円

ホワイトタイガーにぎやかパンケーキ～ブラックタイガーのカタラーナ添え～ 1,760円

たすけてうさぎ先生! チョコレートトライフル 1,650円

ホワイトタイガーとブラックタイガーのメロンクリームソーダ 1,100円

うさぎ先生のビーカー珈琲シナモンクッキー付き 990円

また、カフェにはグッズショップも併設されており、「ホワイトタイガーとブラックタイガーカフェ」の開催を記念したオリジナルグッズが販売される。

プレート 3,300円

ビーカーグラス 2090円

額帯鏡ラバーコースター 1,100円

タイマークロック 全2種 1,320円

ハンドタオル 全２種 770円

絆創膏風ステッカー 全2種550円

トレーディングスマホに貼れるサイズのステッカー 全8種 単品1個:330円 BOX:2,640円

ネックストラップ 770円

グッズショップはフリー入場制のため、カフェを利用しない来場者でも立ち寄ることが可能だが、混雑時には一時的に入場制限が行われる場合があるほか、商品によっては購入点数に制限が設けられることもある。

さらに、巡回開催を記念して、渋谷会場で好評を博したホワイトタイガーグリーティングイベントが心斎橋および名古屋で開催されることが決定した。

心斎橋では2026年1月24日と25日、名古屋では1月31日と2月1日に実施され、登場時間はいずれの会場・日程ともに10時45分、11時45分、12時45分、13時45分、14時45分の計5回となっている。各回の登場時間はおよそ10分前後で、ツーショット撮影は行われない。

イベント開催日のカフェ利用については、10時～15時までの時間帯に限り、LivePocketによる事前予約制（先着順）となる。15時以降は通常通り予約なしでの入店が可能だ。事前予約はLivePocket-Ticket-のWEBサイトにて、無料のQRチケット形式の「予約整理券」として受け付けられる。

心斎橋会場の予約整理券は1月16日18時～1月23日17時まで、名古屋会場は1月23日18時～1月30日17時まで販売される。対象となる入場時間枠は、各グリーティング回を観覧できるよう複数設定されており、チケットは先着順で、なくなり次第受付終了となる。予約整理券は一人につき1枚必要だが、未就学児は不要で、1回の申し込みにつき最大2枚まで取得可能となっている。詳細はカフェ公式サイトを確認すること。

(c)nitorisasami