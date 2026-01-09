イオンファンタジーは、どうぶつのりでお馴染みの「フエキくん」のカプセルトイ用商品「フエキくんソフビマスコット」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する当社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で1月8日より順次展開する。

「フエキくん」のカプセルトイ用商品「フエキくんソフビマスコット」を展開するほか、限定カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagram で「フエキくん目印チャームコンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催する。

どうぶつのりで長年愛されて続ける「フエキくん」の限定カプセルトイは、ミニどうぶつのりマスコットつきで、ブルー、イエロー、パステル、ピンク、モノクロの全5種の「フエキくんソフビマスコット」を展開する。

「フエキくんソフビマスコット 全5種」の価格は555円。展開期間は、1月8日 ～ 無くなり次第終了。店舗は、モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO(トイズスポットパロ)、PRIZE SPOT PALO、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy Arcade。サイズは、たて約6.5cm×よこ約4.3cm×厚み約4.3cm。

「フエキくん目印チャームコンプリートセット」が当たるSNS キャンペーン

モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選でX:1人、Instagram：1人に、「フエキくん目印チャームコンプリートセット」をプレゼントする。詳細は公式アカウントを確認すること。

応募方法は、下記①②のいずれかの方法。①モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト。②モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」。 応募期間は、1月6日17:30 ～ 1月18日23:59。