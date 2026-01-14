テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が7日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。独自の“2025年エンタメランキング”を振り返った。

佐久間宣行氏

こたけ正義感『弁論』はYouTubeで1月18日まで公開中

今年はじめての放送で、佐久間氏は、2025年に観た映画、舞台、音楽ライブ、お笑いライブのエンタメランキングを紹介。お笑いライブのランキングでは、渡辺直美、シソンヌ、さらば青春の光、東京03、ニューヨーク、ラランドを挙げ、「同列で素晴らしいと思った」としつつ、「全部素晴らしいけど、今回の1位は、こたけ正義感の『弁論』ですね。これYouTubeで観れるんで、ぜひ観てください。文句なしに素晴らしかった」と大絶賛した(こたけ正義感の『弁論』はYouTube公式チャンネル『こたけ正義感のギルティーチャンネル』にて2026年1月18日まで公開中)。

また、音楽ライブのランキングでは、第4位に東京・日本武道館で行われた「AKB48 20th Year Live Tour 2025～あの頃、青春でした。これから、青春です～Part3」を挙げ、「これはAKB48の20年が詰まった」と感慨深げ。同ライブには、前田敦子や大島優子らOGも多数出演したが、関係者席で観覧した佐久間氏は、「俺の目の前の席で、1曲目から秋元康が泣いてたっていう(笑)」とぶっちゃけながら、「素晴らしかった」としみじみ回顧していた。

