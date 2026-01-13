フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00～ ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第1話が13日に放送され、緒形敦が出演することが明かされた。父・緒形直人が演じる役柄の若い頃の役で登場する。

緒形敦

今作は、警視庁の広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描くオリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。緒形直人は、広報課２係の係長・安藤直司役で出演している。

緒形敦は、安藤が広報に来た理由となる“過去の事件”で、若かりし頃の捜査一課・刑事時代の安藤役を演じる。

緒形敦 コメント

「父の若い頃を演じるなんて想像もしていなかったのでお話をいただいたときは驚きました。昨今の事件に切り込んだとても興味深い物語になっています。若い頃の安藤が物語とどうつながっていくのかを楽しみにしていただけたらと思います」