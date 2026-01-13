ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、「KANSAI COLLECTION 2026 S/S(関西コレクション)」への出演を懸けたオーディションイベント『KANSAI COLLECTION 2026 S/S ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』を、9日より開催している。

『KANSAI COLLECTION 2026 S/S ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』

「KANSAI COLLECTION 2026 S/S」スペシャルステージ出演権

『KANSAI COLLECTION 2026 S/S ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』は、「17LIVE」で活動中の認証ライバーで女性であれば、誰でも参加が可能。

アプリ内イベントで上位に入賞したライバーや特別な条件を達成したライバーの中から、見事オーディションで選出された12名のライバーは、2026年4月5日に京セラドーム大阪で開催される「KANSAI COLLECTION 2026 S/S」のスペシャルステージにて「ISAMU MORITA BRIDE」のウェディングドレスを着用して出演する権利を獲得する。