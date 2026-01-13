ソフトバンクの近藤健介が率いる合同自主トレーニングチーム「チーム天城」が毎年鹿児島県徳之島・天城町で実施している練習風景やオフの様子が、11日〜13日にかけて、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で無料独占ライブ配信された。

野球界の未来に貢献するためのプロジェクト

「17LIVE」では、2025年1月より、「チーム天城」と初の共創プロジェクト『チーム天城 × 17LIVE 〜野球の未来へ架け橋を〜』として、鹿児島県徳之島・天城町で実施された合同自主トレーニングに密着し、トレーニング風景や練習後のオフの様子、ライブ配信企画など、普段は見ることができないプロ野球選手の“強さの秘訣”や“素”の部分を独占でリアルタイムに配信。

配信中に贈られたギフティングや、グッズ販売による収益の一部は、トレーニング実施場所の地方自治体や、野球関連の団体へ寄付を行い、これからの野球界の発展のために尽力していきたいという想いのもと、野球界の未来に貢献するためのプロジェクトとして実施された。

今回の配信でも、 近藤健介を中心とした一流のプロ野球選手が参加している合同自主トレーニングを、独自のアングルから撮影し選手の声も含めリアルタイムに届けたほか、「17LIVE」ならではのスペシャル企画など、ファンはもちろん野球に詳しくない人も楽しめる企画満載の内容となった。

また、昨年に引き続き、今回の自主トレーニングのために制作し、選手が実際に着用するウェアなどのオリジナルグッズを、ライブコマース配信にて期間限定で販売。今回も本ライブ配信において、リスナーから贈られる指定のギフトで得られた収益や、グッズ販売の収益の一部を、トレーニング実施場所の地方自治体や、野球関連の団体へ寄付するという。

この配信の模様は、｢17LIVE」で期間限定アーカイブ配信中。