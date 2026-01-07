ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が1日より、チャンネル登録者数が110万を超える大人気YouTubeアニメ『女子力高めな獅子原くん』へ声優として出演するライバーを決定するオーディションイベント「“登録者110万Over”の超人気YouTubeアニメとコラボ! 『女子力高めな獅子原くん』キャラクター声優オーディション」を開催している。

出演時に使用する自身のオリジナルイラストも制作

「“登録者110万Over”の超人気YouTubeアニメとコラボ! 『女子力高めな獅子原くん』キャラクター声優オーディション」は、イチナナライバーであれば、Vライバーや着ぐるみなどで活動中の顔出しをしていないライバーも参加が可能なアプリ内イベント。

イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のライバーは、『女子力高めな獅子原くん』の新作YouTubeアニメに声優として出演することができる。さらに、選出されたライバーを対象に、出演時に使用する自身のオリジナルイラストも制作。また、4名の声優出演者のうち、1名以上はVライバーから選出予定だという。