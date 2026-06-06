Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、33歳の誕生日を前にラジオでガチ緊張!?「なんなんだこれ（笑）！」リスナーへの“生電話”がまさかの留守電で大慌て

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

5月18日（月）の放送では、翌日5月19日に33歳の誕生日を控えた藤澤が、リスナーから届いたお祝いメッセージを紹介。さらに、メッセージをくれたリスナーへサプライズで直接電話をかける企画に挑戦しました（※放送当時の内容です）。

＜リスナーからのメッセージ＞

藤澤先生こんばんは！ 最近、すごく驚いたことがありました。母に「もうすぐ藤澤さんの誕生日だね〜」と話していたら、なんと祖父と同じ5月19日生まれだということが分かりました！ まさか今まで毎年同じ日にお祝いしていたなんて本当にびっくりしたし、なんだかすごく嬉しくなりました。藤澤先生、お誕生日おめでとうございます！

（愛媛県 16歳 女の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：ありがとう！ おじいちゃん一緒の誕生日なんだね！ 光栄だな！ 嬉しいな！ 今回特別に藤澤先生誕生日間近ということで、生徒（リスナー）と直接話しちゃいたいなと思っているんですよ！（職員（※番組スタッフ）に向かって）お電話できますか……？

（職員がOKを出す）

藤澤：おぉ！ よっしゃー！ はなか、ちょっとお電話してみましょう！ 出てくれるかな？ こんないきなり……。

（ここで職員が電話をかけるも、画面の向こうからは「お留守番サービスに接続します」というアナウンスが流れる）

藤澤：あっ、留守番…!?

（「合図の音がしましたら3分以内で伝言をどうぞ。ピー！」という録音開始の音が響く）

藤澤：あっ、もしもし！ お忙しいところ、すいません！ Mrs. GREEN APPLE キーボードの藤澤涼架と思いまして……思いま……申します！ ミセスLOCKS! で担当している藤澤先生でもあるんですけれども、お誕生日メッセージありがとうございました！ おじいちゃんと同じ誕生日だということで、大変光栄でした！ またお時間ありましたらだ……あのー……時間ありましたら、折り返しは難しいかもしれないんですけれども、今後ともよろしくお願いします！ ありがとうございました！ 失礼します……！

（無事に？ 留守番電話への録音を終えて）

藤澤：なかなか留守番電話にメッセージを残すことがないから！ なんなんだこれ！ めっちゃ緊張した！ 喋りたかったよ〜！ なんだ留守番電話って（笑）！ そんなことある!? LOCKS中に留守番電話に伝言するって！ まあそうだよね、忙しいよね。メッセージありがとう！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info