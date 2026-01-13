バンダイは、2026年期間限定上映予定Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』より、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー 特別版」(Blu-ray14,300円、DVD13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月13日16時より予約を受け付ける。2027年7月発送予定。

「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー 特別版」は、2026年期間限定上映予定Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』Blu-rayもしくはDVDと劇中に登場する「センタイリング セイントゴジュウウルフ」、スペシャルカラーのセンタイリング4種がセットになったスペシャル版(初回生産限定)。

「センタイリング セイントゴジュウウルフ」は、ボタンを押すことでパーツが展開、リングの天面が赤く発光。別売りの「DXテガソード」にセットすることで、変身音が発動する。

またセットには、劇中に登場する特別な力が宿ったセンタイリングを再現した、「センタイリング ブンブンジャー レッドver.」を含む限定センタイリング4種が付属。通常版同様、別売りの「DXテガソード」と連動が可能だ。

なお、「DXテガソード」に「センタイリング セイントゴジュウウルフ」を装着した際に発動する音声は、「DXセンタイリング ワイルドゴジュウウルフ」を装着した際に発動する音声と同一、「DXテガソード」に「センタイリング ブンブンジャー レッドver.」を装着した際に発動する音声は、「DXセンタイリング ブンブンジャー」を装着した際に発動する音声と同一。

一般店頭発売は2026年7月29日。特典(予定)は、映像特典としてPR集が付属。

セット内容は、Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』（Blu-rayもしくはDVD)、スペシャルフォトブック、主題歌CD、DXセンタイリング セイントゴジュウウルフセット。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映