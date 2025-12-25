残業で帰りが遅くなったときや深夜にお腹が空いてしまったとき、「今からでも食べられる店はないかな…」と思いますよね。今回は、そんなときにうれしい24時間営業の飲食チェーン店、24時間営業の店舗がある飲食チェーン店を紹介します。牛丼やラーメン・うどん、などジャンル別にまとめたので、ぜひ参考にしてください。

24時間営業の飲食チェーン店【牛丼編】

まずは、ひとりでも入りやすい牛丼チェーン店を紹介します。

松屋

全国に1300店舗以上を展開する松屋は、多くの店舗が24時間営業です。定番メニューの牛めしは、キムチやチーズなどトッピングが豊富。カレーや定食も充実しており、メニュー選びを楽しめるのが魅力です。深夜の食事のカロリーが気になる人にうれしい、定食からライスを抜いた「ロカボ応援」メニューもあります。

吉野屋

1899年創業の吉野屋は、都市部を中心に多くの店舗で24時間営業を実施しています。定番の牛丼は小盛から超特盛まで6サイズがそろい、肉だくやねぎだくなどのカスタマイズメニューも。カレーや焼魚定食があるほか、夏の「牛玉スタミナまぜそば」や、冬の「牛すき鍋膳」など、季節限定メニューも人気です。

24時間営業の飲食チェーン店【ファストフード編】

次は、サクッと立ち寄れるファストフードのチェーン店を紹介します。

マクドナルド

ハンバーガーチェーン店の代表格・マクドナルド。24時間のファストフードチェーン店が少ないなか、マクドナルドは都市部を中心に多くの店舗で24時間営業を行っています。ハンバーガーメニューはもちろん、アイスクリームなどのスイーツメニューも定評があるので、カフェとして利用するのもおすすめです。ドライブスルーのみ24時間営業の店舗もあるので、訪れる際は事前にチェックしましょう。

24時間営業の飲食チェーン店【ラーメン・うどん編】

次は、深夜につい食べたくなるラーメン・うどんのチェーン店を紹介します。

資さんうどん

1976年の創業当時から24時間営業にこだわり、100種類以上のメニューを提供している資さんうどん。“北九州のソウルフード”として長年地元で親しまれ、現在では関東や関西などにも進出し、約90店舗を展開しています。看板メニューはスティック状のゴボウが乗った「ごぼ天うどん」。黄金に輝くだしの風味、専用粉でつくる麺の口当たりなめらかな食感も楽しめます。

一蘭

全国約80店舗のうち、半数ほどの店舗で24時間営業を実施している一蘭。隣席との間に仕切り板を設け、客席と厨房ものれんで遮る「味集中カウンター」で知られるお店です。福岡発祥らしく、メニューは天然とんこつラーメンのみ。コラーゲンたっぷりのとんこつスープ、独自ブレンドの小麦粉をつかった麺、門外不出のレシピでつくるだし、赤い秘伝のたれなど、職人技が詰まった一杯を味わえます。

ラーメン山岡家

“本物のおいしいをお客様に届けるため”“お客様のニーズに応えるため”という思いのもと、24時間・年中無休にこだわるラーメン山岡家。関東や北海道を中心に、全国約190店舗を展開しています。水と豚骨を丸3日間煮込む豚骨スープ、肩ロース肉で手作りするチャーシュー、自社農場で育てるネギといった素材へのこだわりと、全29種類がラインアップする豊富なレギュラーメニューが自慢です。

24時間営業の飲食チェーン店【その他編】

そのほかのジャンルのお店もまとめて紹介します。

カレーハウスCoCo壱番屋

2013年に「カレーレストランチェーン店舗数世界一」としてギネス世界記録に認定されたカレー専門店。数は多くないものの、東京、広島、愛知などには24時間営業の店舗があります。ルーの種類や辛さ、ライスの量を選べるうえ、豊富なトッピングを追加することで、自分好みにカスタマイズできるのが魅力。1歳から食べられるカレーもあり、ファミリー層にも人気です。

やよい軒

24時間営業のほか、22時間営業など深夜も開いている店舗が一部あるやよい軒。日本の定食文化を世界に広めたいと、グローバルに展開しています。一汁三菜をベースにした定食は、野菜たっぷりで栄養満点。ハンバーグや焼き魚といったメインに、ご飯とみそ汁という体と心に染みるメニューが味わえます。宮崎の冷汁、大分のだんご汁など季節限定のご当地メニューにも注目です。

南京亭

東京、埼玉、神奈川に12店舗を展開する中華料理店。全店舗が24時間・年中無休で営業しています。麺類、ご飯類、スープ類、一品料理まで幅広くそろい、ラーメンや担々麺、チャーハンなど1000円以下のメニューも多く、本格中華をリーズナブルな価格で味わえると評判です。ロードサイドの立地で駐車場も完備しており、深夜でも車を走らせて気軽に立ち寄ることができます。

番外編・朝まで使える飲食チェーン店

メンテナンス等により閉店時間を設けていますが、ほぼ24時間営業している店舗がある飲食チェーン店を紹介します。

なか卯

1969年、大阪府茨木市で手づくりうどんの店として創業。現在は京風うどんや親子丼をはじめ、海鮮丼、カツ丼、カレーなど幅広いメニューを展開しています。400店舗以上を構え、24時間営業の店舗は2店のみながら、早朝4時から翌3時まで営業する店舗が多数あります。夜食や早朝に、軽く食べたいときにも重宝するお店です。

すき家

国内約2,000店舗、海外約670店舗を展開する、牛丼業界大手のすき家。24時間営業の店舗は少ないですが、商業施設内を除くほとんどが早朝4時から翌3時まで営業しています。すき家といえば、牛丼トッピングの先駆けとして有名。キムチやチーズ、おろしポン酢、高菜明太マヨなど、相性抜群の組み合わせがそろっています。ご飯の代わりに豆腐をつかった「ライト」メニューは深夜ご飯に最適です。

ガスト

手頃な価格で幅広い世代に親しまれるファミリーレストラン。2020年に深夜営業を廃止しましたが、現在順次営業時間を拡大しており、東京や大阪を中心に早朝6時から翌5時まで、また翌1時や2時まで営業する店舗が復活しています。ハンバーグやグリル、和定食、デザートなどメニューが豊富。季節ごとのフェアメニューも登場するなど、つねに新しい味が楽しめます。

24時間営業のチェーン店で遅い時間もおいしいご飯を楽しもう!

今回は、24時間営業の店舗がある飲食チェーン店を紹介しました。思い立ったときにすぐ立ち寄れるお店があるのはうれしいですよね。遅い時間にお腹がすいたときは、ぜひ24時間営業のチェーン店でおいしいご飯を楽しみましょう。