【1月6日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年1月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

1月6日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! いちごを贅沢に使用したロールケーキやチーズケーキ、食感にこだわったパンケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年1月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「プレミアムロールケーキ とろける2層のストロベリー」(248円)

価格 : 248円

エネルギー : 209kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりとしたロール生地と、2層仕立てのとろけるようないちごクリームのハーモニーが楽しめるプレミアムなロールケーキが登場です。いちごの華やかな香りと、とろけるような口どけがたまらない贅沢な一品になっています。

「生ベイクドいちごチーズケーキ」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 217kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ベイクドチーズケーキでありながら、内側はとろけるようなレア食感という贅沢な仕上がりのいちごチーズケーキが登場。ふわっととろける独特の食感が魅力で、いちごの甘酸っぱさとチーズの豊かなコクが口いっぱいに広がります。

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン いちごホイップ」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 231kcal

※沖縄地域のローソンでは214円(税込)とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわふわでもちもちとした食感の生地に、いちごホイップをたっぷりと詰め込んだ冷やしクリームパンが登場です。とろけるようなクリームの口どけと、いちごの爽やかな風味を堪能できる、満足感のある仕上がりになっています。

「いちごとチーズケーキのクレープ」(346円)

価格 : 346円

エネルギー : 262kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

濃厚なベイクドチーズケーキに、いちご風味のホイップクリームといちごソースを合わせ、しっとりとしたクレープ生地でんだ一品が登場。複数の味わいが絶妙にマッチした、冬のティータイムにぴったりの贅沢なスイーツです。

「ふわもちパンケーキ いちご 2個入」(181円)

価格 : 181円

エネルギー : 398kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なります。

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわもち食感のパンケーキ生地で甘酸っぱいいちごジャムとまろやかなミルクホイップをサンドしたパンケーキが登場です。2個入りなのでシェアしやすく、いちごのフルーティーさとミルクの優しさが相性抜群の組み合わせになっています。

まとめ

1月6日以降に購入できる新商品は、「プレミアムロールケーキ とろける2層のストロベリー」や「生ベイクドいちごチーズケーキ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用