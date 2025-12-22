【2025年12月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、年末にぴったりな紅白もちや、キャラメルナッツの濃厚な味わいが楽しめるチョコバーなど、冬らしさを感じるラインナップとなっています。

2025年12月の新商品5品まとめ(12月23日～12月29日)

「7プレミアム ザクッキーダブルシュー」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 北海道、東北、茨城県、長野県、北陸、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県

ザクッと食感のクッキーシューに、カスタードとミルクアイスの2層仕立てのシューアイスです。

「7プレミアム キャラメルナッツチョコバー」(278円)

価格 : 278円

販売地域 : 全国

シュガーコートしたマカダミアナッツクランチとアーモンドクランチを混ぜ込んだキャラメルチョココーティングが特長のキャラメルアイスバーです。

「ちいかわのころころプチパンケーキ」(300円)

価格 : 300円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄

ショコラとメイプルの2つの味が楽しめる食べやすいサイズのパンケーキです。

※12月24日以降順次発売

「紅白こもち いちご&練乳みるく」(226円)

価格 : 226円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

いちご果肉入りのいちごクリームを包んだピンク色の大福と、練乳みるくクリームを包んだ白い大福が入った商品です。

※12月26日以降順次発売

「もっちりホットク チョコレート」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

韓国屋台の定番スイーツ「ホットク」。もちもちとした食感の生地に濃厚でビター感のあるチョコレートを包み、両面を焼き上げた商品です。

※12月26日以降順次発売

まとめ

今週はザクッと食感のシュー生地×2層アイスが魅力の「7プレミアム ザクッキーダブルシュー」や、キャラメルとナッツ、チョコの濃厚仕立てが楽しめる「7プレミアム キャラメルナッツチョコバー」など、冬に食べたくなる濃厚スイーツが続々登場！

また、一口サイズで食べやすい「ちいかわのころころプチパンケーキ」や、いちごと練乳の味わいを楽しめる「紅白こもち いちご&練乳みるく」、さらに韓国スイーツ好きにはたまらない「もっちりホットク チョコレート」など、冬のおやつ時間が楽しくなるラインナップとなっています。ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用