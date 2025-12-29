【2025年12月・2026年1月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、冬の定番・いちごを使った濃厚スイーツが目白押しです!

2025年12月・2026年1月の新商品5品まとめ(12月30日～1月5日)

「跳ねる! でっかいざくざくカステラ」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 全国

ふんわりしっとりしたカステラにザラメをトッピングした、ザクザク食感を楽しめる商品です。

「もちもち生地のいちごチョコクレープ」(280円)

価格 : 280円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

くちどけの良いもちもち食感のクレープ生地でコーチングチョコ、パイ生地、ミルククリーム、いちごソースを包んだ、食感の違いを楽しめるクレープです。

「7プレミアムプチアイスアソートショートケーキクレームブリュレ」(267円)

価格 : 267円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、山梨県、東海

ショートケーキとクレームブリュレの2種類の味わいが楽しめるアソートタイプのひとくちアイスです。

※12月31日以降順次発売

「7プレミアム まるで甘熟いちご」(192円)

価格 : 192円

販売地域 : 全国

冷凍した果実を食べているかのような食感と果実感が人気の「まるで」シリーズの甘熟いちご味のアイスバーです。

※12月31日以降順次発売

「とろ生チーズケーキ いちご」(259円)

価格 : 259円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

とろける食感のチーズケーキに爽やかな苺レアチーズムースを重ね、味わいと見た目のアクセントに苺ソースを乗せたチーズケーキです。

※1月1日以降順次発売

まとめ

今週は、いちごソースのアクセントと食感の違いが楽しめる「もちもち生地のいちごチョコクレープ」や、口に入れた瞬間、とろっとしたチーズといちごの味わいが広がる「とろ生チーズケーキ いちご」など、冬に食べたくなる濃厚スイーツが勢ぞろい。カステラにザラメをトッピングした「跳ねる！でっかいざくざくカステラ」は、クセになるざくざく食感が魅力です。

そのほか、ひとくちで2種類の味わいが楽しめる「7プレミアム プチアイスアソート ショートケーキ＆クレームブリュレ」や、いちご果汁・果肉を28％使用した「7プレミアム まるで甘熟いちご」など、年末年始のご褒美にぴったりなアイスもラインナップ。ぜひお近くのセブン‐イレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用