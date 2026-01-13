ファミリーマートは1月13日、はごろもフーズ、フジッコとコラボレーションした3商品を関西地方(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県(一部店舗を除く)、三重県(一部店舗))のファミリーマートで発売する。

静岡県の食品メーカー、はごろもフーズの「シーチキンマイルド」と、兵庫県の食品メーカーフジッコの「ふじっ子 塩こんぶ」、「昆布佃煮」とコラボし、昆布をベースとした「だし文化」が発達した関西地方で、馴染みのある「だし」の旨みを感じられる3種類を発売する。

「シーチキンとこんぶのおだしごはん」(398円)は、シーチキンマイルドと和風だしつゆ、白だし、こんぶだしで炊き上げた旨みのあるごはんに、シーチキンと昆布佃煮をご飯の上にのせ、マヨソースをかけた優しい仕立ての味わい。

「シーチキンと塩こんぶのだし醤油パスタ」(450円)は、だし醤油で仕立てたパスタに、シーチキンとふじっ子 塩こんぶを合わせた。大根おろしでさっぱりとさせつつ、唐辛子のピリッとした辛みがアクセントになり、最後まで飽きのこない和風の味わいに仕上げた。

「シーチキンと塩こんぶとブロッコリーのサラダ」(328円)は、シーチキンとフジッリのサラダに、塩こんぶとブロッコリー、ゆで卵を組み合わせたおかずにもおつまみにもなる一品。