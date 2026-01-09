1月13日からファミリーマートでは、アニメ3期『死滅回游 前編』の放送開始に合わせて『呪術廻戦』コラボレーションキャンペーンが開始します。どんなアイテムが登場するのか!? 早速ご紹介します。

ちびキャライラストが描かれた"キャラもっち"はシール付き

期間中登場するオリジナル商品は2種類。

まずは「呪術廻戦 キャラもっち」です。「キャラもっち」はもちもち食感の生地にカスタード味のクリームがたっぷり入ったお菓子。2種類の『死滅回游』デザインのパッケージと、本体には5種類のちびキャライラストが描かれています。

キャラクターはどれも表情豊かで可愛らしく、食べるのはもったいない気がしてしまいますね……。

食べるのがもったいない可愛さ

中にはシール10種がランダムで封入されています。

「呪術廻戦 キャラもっち」はもっちりとした優しい味。中のカスタード味クリームは想像しているよりたっぷり入っていて食べ応えがありますよ。あまりにも美味しいのでシール10種コンプリートを目指すのもありか……?

カスタード味クリームがたっぷり入った優しい味

もうひとつは、「黒い閃光!『黒閃』チョコチュロッキー」。黒閃をイメージしたチョコ味のチュロッキーで、パッケージは2種類あります。

ザクザクっとした食感で、まさに黒閃!? 全体がチョコ味ですが、食感と風味が微妙に異なるので最後まで美味しく完食できちゃいます。

串もの購入で限定デザインの袋が!

さらに、期間中ジャンボフランク、鶏つくね串、アメリカンドッグ、ころチキ棒を購入すると、オリジナルデザインの串袋に入れてもらえます。虎杖悠仁・伏黒恵が描かれたバージョンと虎杖悠仁・脹相が描かれたバージョンの2種類があります!

オリジナルデザインの串袋は2種類 ※袋のデザインは選べません

表面には総則(ルール)風の「美味しく食すべし」の言葉が記載されていましたが、裏面には"串ものの総則"が記載されているという芸の細かさです。

対象商品2品購入でもらえるオリジナルグッズは!?

オリジナル商品のみならず、期間中は対象商品を2品購入するごとにオリジナルグッズが1個もらえるキャンペーンも実施中です。1月13日10時～開始の第1弾でもらえるのは、「切り取れるクリアシート」。

このままポストカード風に楽しむのも良いですが、台紙から切り離して中央部分を折り曲げると、自立して飾れるようになっています。

あるいはスマホケースに入れることも可能です。スマホケースだとマーク部分も一緒に入ります。目立つ大きさなのでインパクト大!

スマホケースに入れるといつでも一緒

1月20日10時～開始の第2弾では、「オリジナルA4クリアファイル」がもらえます。

裏面は全員が集合したデザイン

期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1 商品につきスタンプが1～2個たまり、ためたスタンプ数に応じて、フィギュアやアクリルスタンドが当たるキャンペーンも実施します。対象商品には販促POPがついているのでお店でチェックしてみてくださいね。

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

© 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 ©芥見下々／集英社