ファミリーマートは1月13日、「FAMIMA CAFÉ」のコーヒーもしくはフラッペの購入で、コーヒーLサイズ、フラッペに使える30円引きクーポンがもらえるキャンペーンを、全国のファミリーマートで実施する。

30円引きクーポンがもらえる

FAMIMA CAFÉは2026年で誕生から13周年を迎える。2025年6月からは新型コーヒーマシンへ刷新しており、順次全国の店舗への切り替えを進めている。2026年1月7日時点で約10,000店への設置が完了しており、2026年6月には切り替えが完了する予定だという。

今回、多くの人に飲んでもらうための施策として、レシートクーポンがもらえるキャンペーンを実施する。FAMIMA CAFÉのコーヒーもしくはフラッペを購入すると、次回コーヒーLサイズ、フラッペに使える30円引きレシートクーポンがもらえる。クーポンの配布期間は2026年1月13日～1月26日まで、利用期間は2026年1月13日～2月2日までとなる。

エチオピアへの支援活動

2025年10月14日～12月15日までの期間、同社は伊藤忠商とともに、「モカブレンド」および「アイスモカブレンド」1杯の購入につき1円を、エチオピアのこどもたちの教育環境改善に役立てる寄付活動を実施した。この取り組みを通じた支援策として、エチオピア「シダマ州イェルガレム町イェカティト25小学校」において、こどもたちが安心して学べる環境を整えるためのトイレ(6室)や手洗い場を設置。また生理用品の不足により女子生徒が学校を休むことで男子生徒より勉強が遅れてしまう課題も抱えていたことから、繰り返し使える「コンビニエンスウェア」の吸水ショーツを200枚寄贈した。

あわせて、持続可能なコーヒー生産に向けた生産地支援として、モカブレンドに使用している豆の産地であるイルガチェフェ地区の農園に対し輸出業者を通じて、老木の刷新を目的としたコーヒーの苗木を寄付する。苗木寄付の活動資金には、「ファミペイ払いでいいこと」キャンペーンの売上の一部を活用している。

「ファミマカフェみたいなスタイ」が登場

レシートクーポン施策に合わせて、ファミリーマートのEコマース事業「ファミマオンライン」では、「ファミマカフェみたいなスタイセット」(5,680円)を発売する。

ファミマカフェのカップデザインを再現するべく、生地からこだわった遊び心あふれるデザインのスタイセット。S・M・Lの3枚がセットになっているので、赤ちゃんの成長に合わせて長く使用できる。発売期間は1月13日10:00～1月31日23:00まで。商品のお届け期間は2026年2月23日～2月28日となる。