ファミリーマートは1月13日午前10時から、「訳ありセール」をファミマオンラインで開催する。

訳ありセール

お歳暮ギフトの余剰在庫を最大半額の割引価格で販売する訳ありセールを開催する。上質なギフト商品をお得に購入できるだけでなく、売れ残りを防ぐことで、食品ロスの削減にもつながる。

今回は、これまでのセールで人気上位となっているカニ缶やオリーブオイル、調味料、洗剤などのセット商品を、引き続きラインアップ。乾麺や珍味、海苔など、日常使いに便利な商品の他、和洋のブランド菓子ギフトなども取り揃えた。取り扱い商品数は、過去最大の27品となる。

物価高を背景に少しでも購入しやすいよう価格面にも配慮し、半額商品を6品ラインアップ。一例として、「マルハニチロ&キョクヨーかにバラエティギフト」は希望小売価格から半額の3,240円、「ネスカフェ&AGFコーヒーバラエティギフト」も半額の2,700円、「アリエールホームクリーニングセット」は半額の2,750円で販売する。

「日清オイリオ オリーブオイルバラエティ&ヘルシー」は希望小売価格から45%オフの2,673円に。「キッコーマン濃いだし本つゆ&稲庭うどんバラエティ」も45%オフの2,430円、「東京渋谷プレゼーラ ガトーブティック」は40%オフの2,592円で登場する。他にも、珍味のバラエティセットなど40～50%オフの割引商品は全部で12品にのぼり、30～35%オフの商品も7品用意している。

訳ありセールの期間は1月13日午前10:00～2月23日午後11:00まで。数量限定のため、なくなり次第受付終了となる。