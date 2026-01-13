StoreProは1月8日、「キャッシュレス決済の利用実態と、teppayへの期待・利用意向」に関する調査結果を発表した。調査は2025年12月5日～12月8日、キャッシュレス決済を月1回以上利用する20～60代の男女1,021人を対象にインターネットで行われた。

主要キャッシュレス決済の"利用ブランド"が明らかに

あなたが普段利用しているキャッシュレス決済の種類を教えてください

「普段利用しているキャッシュレス決済の種類」について尋ねたところ、20代は「QRコード決済(PayPay・d払いなど)」が約8割と最も多い結果となった。スマートフォン1つで完結する利便性が評価されている可能性がある。

30～60代は、「クレジットカード」が高い割合を占め、従来から使い慣れたクレジットカード決済への信頼感が強い様子がうかがえる。

そして全年代で「交通系電子マネー(Suica・PASMOなど)」も約4割となった。通勤や通学といった、日常の移動の中で自然に使われていると考えられる。

普段よく利用しているQRコード決済ブランドを選んでください

前問で「QRコード決済(PayPay・d払いなど)」と回答した人に、「普段よく利用しているQRコード決済ブランド」を尋ねた。

全年代で「PayPay」が最多となり、加盟店数の多さやキャンペーンの認知が日常利用を後押ししていると考えられる。続いて「楽天ペイ」や「d払い」が挙がり、特定のブランドが一定の利用割合を占めていることがわかった。また、年代別に見ると、30代では「au PAY」の利用割合が他年代と比べてやや高い傾向も見られるが、全体としては年代による大きな差は見られなかった。

この結果から、QRコード決済ブランドの利用は、年代による違いよりも、加盟店数や認知度といった共通要因の影響が大きい可能性が示唆される。

普段よく利用しているクレジットカードブランドを選んでください

前問で「クレジットカード」と回答した人に、「普段よく利用しているクレジットカードブランド」を尋ねた。

クレジットカードブランドを年代別に見ると、全年代で「Visa」が1位、「JCB」が2位、「Mastercard」が3位という共通した順位となった。

この結果から、クレジットカードにおいては、年代による好みの差は少なく、「幅広い店舗で使える安心感」や「長年使われてきたブランドへの信頼」が、選択の土台になっている可能性が考えられる。

利用者が感じる"お得"なブランドは?

次に、「普段利用しているキャッシュレス決済ブランドを選ぶ際に、最も重視している点」を尋ねた。

全年代で「還元率・ポイントが貯まりやすい」ことが最も重視されていた。キャッシュレス決済が日常化する中で、ポイント還元は特別な付加価値ではなく、世代を問わずサービス選択の前提条件として捉えられている可能性がうかがえる。

年代別に見ると、20～30代では「支払いのスピード」や「ポイントの使いやすさ」といった日常利用における利便性に関する項目が比較的高い傾向が見られた。

一方、50～60代では「利用できる店舗の多さ」や「セキュリティ」が上位に挙がり、安心して長く使えるかどうかが重視されている様子が読み取れる。

この結果から、キャッシュレス決済に求める価値は、若年層では「快適さ」、高年層では「安心感」と重心が異なっている可能性が示唆される。

「お得だと感じるキャッシュレス決済サービス」を尋ねたところ、「PayPay(45.3%)」が最も多く、「楽天ペイ(29.8%)」「d払い(19.1%)」と続いた。

単に還元率が高いかどうかだけでなく、還元の仕組みが分かりやすく、利用のたびに得を実感しやすいことが、「お得」という印象につながっている可能性がある。日常の支払いの中で繰り返し使うことで、その体験が積み重なり、ブランドイメージとして定着しているとも考えられる。

teppayの認知度・イメージ

新たなキャッシュレス決済サービス「teppay」について知っているか尋ねたところ、約1割が「よく知っている(4.6%)」「ある程度知っている(8.5%)」と回答した。

現時点では、消費者にまだ十分に認知されていない段階であることがわかる。今後、具体的な利用シーンやメリットが明確に伝わることで、認知の広がりとともに理解度が深まり、利用を検討する方が段階的に増えていく可能性が考えられる。

前問で「よく知っている」「ある程度知っている」と回答した人に、「teppayに対してどのような印象があるか」について尋ねたところ、「使いやすそう(36.6%)」が最も多く、「還元率が高そう(31.3%)」「利便性が高そう(交通系ICと親和性があるため)(23.1%)」となった。

「使いやすそう」が約4割、「還元率が高そう」が約3割と上位に挙がったことから、teppayは現時点でも操作の手軽さやお得さを想起させるイメージが先行している様子がうかがえる。また、「利便性が高そう(交通系ICと親和性があるため)」という回答が約2割見られた点から、既存の交通系ICアプリ内で使える仕組みが、サービス理解や使いやすさへの期待につながっている可能性が考えられる。

「Suica・PASMOを使っているか」と尋ねたところ、「はい(61.2%)」が6割を超えた。日常の移動や支払いの中で利用されている手段の1つといえそうだ。こうした背景から、既存の交通系ICアプリ内で利用できるteppayは、利用イメージを持ちやすいサービスである可能性が考えられる。

では、どれくらいの消費者がteppayを利用したいと思うのか。

前問で「はい」を回答した人に、「teppayを利用したいと思うか」と尋ねたところ、「ぜひ利用したい(16.0%)」「やや利用したい(35.4%)」を合わせ、約半数が前向きな意向を示した。この結果から、既存の決済手段に加えて「新しい選択肢」としてteppayを検討する余地があることが示唆された。

今後キャッシュレス決済を選ぶ際に重視するポイントを教えてください

最後に、「今後キャッシュレス決済を選ぶ際に重視するポイント」について尋ねた。

全年代で、「還元率の高さ」「ポイントの使いやすさ」「利用できる店舗の多さ」が1～3位を占めており、キャッシュレス決済においては「得られるメリット」と「使える場面の広さ」がセットで評価されていることが分かる。特に40～60代では「還元率の高さ」が約7割と高く、日常的に実感しやすいメリットとして重視されている様子がうかがえる。また、50～60代では「セキュリティ」が3位にランクインしており、上位項目の中に「不安を抑える視点」が含まれている点も特徴的だ。

この結果から、年齢層が上がるにつれて、単一の魅力ではなく、お得さ・使いやすさ・安心感が同時に満たされているかが、サービス評価の条件になっている可能性が考えられる。