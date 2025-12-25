SBペイメントサービスは12月24日、実店舗におけるキャッシュレス決済および現金払いの利用実態に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年11月12日～12月3日、1年以内に実店舗でキャッシュレス決済を利用した10～90代の男女3,051人を対象にインターネットで行われた。

キャッシュレス決済派は全体で72.7%

実店舗で、現金とキャッシュレス決済がどちらも使える場合に、現金とキャッシュレス決済をどれくらいの頻度で利用するか尋ねたところ、全体で29.7%が「すべてキャッシュレス決済を利用する」と回答し、「すべてキャッシュレス決済を利用する」または「どちらかというとキャッシュレス決済を利用する」と回答した人の割合を合計すると72.7%で、キャッシュレス決済派が大多数という結果となった。地方別で見ると、キャッシュレス決済派が最も多かったのは関東地方で76.8%だった。

利用するスマホのキャリア・ブランド別で見ると、「LINEMO」「ahamo」「povo」「楽天モバイル」などのオンライン専用ブランドや格安SIMを利用するユーザーはキャッシュレス決済派が8割を超える結果となった。

キャッシュレス決済を選ぶ理由

実店舗でキャッシュレス決済を利用する人にキャッシュレス決済を選ぶ理由を尋ねたところ、「ポイント還元があるから」と答えた人が61.3%で1位となった。次いで「支払いがスムーズだから」(56.1%)、「現金の持ち合わせがなくても支払えるから」(36.0%)が続く形となった。

キャッシュレス決済対応の重視度

実店舗を選ぶ際、キャッシュレス決済に対応しているかどうかをどの程度重視するかを尋ねたところ、「とても重視する」または「やや重視する」と回答した人の割合を合計すると69.4%となり、約7割が実店舗でキャッシュレス決済への対応を重視していることがわかった。

これまでに実店舗でキャッシュレス決済に対応していなかったことが原因で、支払いをやめた経験はあるか尋ねたところ、全体で39.1%の人が「ある」と回答した。年代別で見ると、「ある」と回答した人は若年層で特に多い傾向が見られ、20代は60.3%と最も高い割合となった。

キャッシュレス決済非対応の店舗に抱く印象

実店舗でキャッシュレス決済が利用できないことがわかったとき、その店舗に対してどのような印象を持つか尋ねたところ、「不便・面倒だと感じる」(35.4%)が最も高く、一方で「特に気にしない」人も35.4%と同割合だった。次いで「対応が遅れていると感じる」(27.1%)、「再訪しにくいと感じる」(19.7%)、「不親切だと感じる」(9.2%)と続く形となった。

実店舗で最も利用する決済手段

直近1年間で、実店舗でのキャッシュレスでよく利用する支払い方法を尋ねたところ、男女ともに1位は「PayPay」、2位は「クレジットカード決済」、3位は「楽天ペイ」が選ばれた。男性4位は「交通系IC」で、女性4位は「WAON」だった。

利用するスマホのキャリア別で見ると、ソフトバンク系とKDDI系のスマホを利用するユーザーは「PayPay」をよく利用し、NTTドコモ系、楽天モバイルのスマホを利用するユーザーは「クレジットカード決済」をよく利用することが分かった。

直近1年間で、実店舗でのキャッシュレス決済で最も利用する支払い方法を尋ねたところ、2024年に1位であった「クレジットカード決済」を抜いて「PayPay」(30.6%)が1位となった。また、2024年と比べて「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「メルペイ」「J-Coin Pay」を利用する人の割合が増加していることが分かった。

キャッシュレス決済に対応していたら嬉しい場所

実店舗で、キャッシュレス決済に対応していたら嬉しい場所を尋ねたところ、1位が「飲食店」(55.8%)、2位が「病院・クリニック」(53.9%)、3位が「自動販売機」(42.3%)という結果となった。

顔認証決済を使ってみたいシーン

実店舗で、顔認証決済ができるとしたら使ってみたいと思うか尋ねたところ、全体の34.8%が「やってみたい」「少しやってみたい」と前向きな意向を見せた。特に20代では54.3%と、過半数が顔認証決済に関心があることが分かった。

顔認証決済について、「やりたくない」と回答した人以外に、どのようなシーンで顔認証決済を使ってみたいか尋ねたところ、「大荷物を持っているとき」(40.1%)が最も多く、「年齢確認が必要なとき」(32.4%)、「LIVE会場など本人確認が必要なとき」(29.8%)と続き、両手がふさがっている時や、決済以外での認証が必要な場面でニーズが高いことが分かった。