クロス・マーケティングは12月24日、「2025年総決算! あなたはどっち?(2025年)」と題するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年12月19日～21日、20～69歳の男女1,100名を対象にインターネットで行われた。

日頃の支払いはキャッシュレス派が60.5%だった。また、100万円あった場合は「投資」よりも「貯蓄」を選ぶ人が多かった。欲しいプレゼントについては、「サプライズ」よりも「リクエストしたもの」を希望する人が77.3%と圧倒的に多い。20代ではサプライズ派が34.1%と、やや高い傾向が見られた。

朝食は、「ご飯」と「パン」が拮抗する結果となった。年代別に見ると、ご飯派は20代で56.8%と最も高く、60代はパン派が6割を超える。麺類は、「ラーメン」82.5%、「つけ麺」17.5%で、大多数がラーメン派であることがわかった。

ペットの好みについては、「猫」が38.8%、「犬」が61.2%となり、犬好きが上回った。また、価値観に関しては、「タイパ」よりも「コスパ」を重視する人が8割を超えた。本を読む際の媒体については、「紙」が68.8%、「電子書籍」が31.2%だったが、20～30代では「電子書籍」を利用する人が4割を超えている。

マンガや書籍の映画化については、「アニメ」の方が好きな人が61.8%を占めた。60代に限っては「実写」を好む人が半数以上となっている。また、映画館で観たい作品については、「邦画」が58.1%、「洋画」が41.9%となり、やや邦画が多い結果となった。20～40代では、邦画好きが6割前後を占めている。来年、現地で観戦したいスポーツイベントについては、「WBC」が59.9%、「W杯」が40.1%となり、20～30代においても「WBC」が過半数を占めた。

朝活と夜活については、「朝活」派が53.8%、「夜活」派が46.2%となり、朝活派がやや多い結果となった。休日の寝坊については、「幸せ」と感じる人が61.0%で、「もったいない」と感じる人の39.0%を上回り、幸せに思う人が多いことが分かった。寝るときにパジャマを着る人は57.7%で、特に20代では6割以上が着用している。

これから購入するボトムスについては、「スリム」よりも「ワイド」を選ぶ人が71.3%となった。今年の冬によく着るアウターについては、「ダウン」派が60.4%、「コート」派が39.6%で、30～40代では「コート」を選ぶ人が4割台となっている。また、柔軟剤については、「好き」と答えた人が63.6%だった一方、60代では「好きではない」とする人が45.0%と高めだった。

洗濯物の乾かし方については、「外干し/部屋干し」が82.0%となり、「乾燥機」の18.0%を大きく上回った。20～30代では「乾燥機」を利用する人が2割半ばと、やや高い傾向が見られる。お正月にお餅を食べるかどうかについては、「食べる」と答えた人が73.3%と多かった一方、20～30代では2～3割が「食べない」と回答している。また、来年の見通しについては、今年よりも「良くなる」と考える人が63.3%で、「良くならない」とする人の36.7%を上回った。