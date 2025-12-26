mitorizは12月25日、「食品と日用品の買い物に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年10月21日～10月24日、消費者購買行動レポートデータサービス「Point of Buy」の会員2,993人を対象にインターネットで行われた。

8割以上が買い物スタイルの変化を実感

買い物スタイルの変化

「買い物スタイルの変化」について調査したところ、83.4%が「変化あり」と回答し、物価高騰などの影響を受けてか、買い物のスタイルに何らかの変化が生じている人が大多数を占めていることがわかった。年代別にみると、30代が84.8%で最も高いものの、年代間で大きな差は出ていない。

変化した買い物時の行動

買い物スタイルに「変化あり」と回答した2,496人を対象に「変化した買い物時の行動」について調査した。最も多かったのは「ポイント還元やキャッシュレス決済のキャンペーンを活用するようになった」(40.8%)で、現金値引きに限らず、ポイント付与や決済手段限定のキャンペーンなど、仕組みを活用してお得感を高める節約行動が定着しつつある様子がうかがえる。

次いで「より価格の安い商品やPB商品を選ぶようになった」(38.4%)、「セールや特売日のまとめ買いを意識するようになった」(36.0%)が続き、価格を意識した商品選択や購入タイミングの工夫も行われている。「必要最低限の買い物に抑えるようになった」(31.3%)や「一部の商品を買わなくなった、または購入頻度を減らした」(25.8%)といった回答も一定数みられ、購入量そのものを見直す動きも広がっていることがわかる。

年代別にみると、60代以上では「必要最低限の買い物に抑える」の割合が他年代よりやや高く、支出だけでなく購入量そのものを見直す慎重な買い物スタイルが目立つ。20代以下は「より価格の安い店に切り替えた」「計画的に買い物をする」といった項目の数値が相対的に高く、行動範囲や買い方を柔軟に変えながら支出をコントロールする姿勢が特徴的といえそうだ。

衝動買いか、まとめ買いか

「衝動買い・まとめ買いをするか」について調査したところ、衝動買いは「よくする」(10.6%)に「たまにする」(45.2%)を加えると、過半数が日常的に衝動買いを経験していることがわかった。

一方、まとめ買いについては「なるべくまとめ買いをする」(22.0%)に「必要なときにだけまとめ買いをする」(54.0%)を合わせると、約8割にのぼり、多くの人が状況に応じてまとめ買いを取り入れている様子がうかがえる。

衝動買いをしてしまう理由

衝動買いを「よくする」「たまにする」と回答した1,672人を対象に「衝動買いをする理由」を調査した。最も多かったのは「期間限定や数量限定に惹かれたから」(40.9%)で、次いで「陳列されていた商品が目に留まり、つい欲しくなったから」(40.3%)が続いた。いずれも4割を超えており"今しか買えない"という希少性や、売場での視認性の高さが衝動買いを強く後押ししている様子がうかがえる。

続いて「店頭POPなどの販促物が目を引いたから」(22.5%)、「気分転換やストレス発散のため」(17.3%)が挙げられ、価格訴求だけでなく、売場演出や感情的な要因も衝動買いのきっかけとなっていることがわかる。一方で「パッケージデザインに惹かれたから」(13.0%)や「テレビや雑誌で紹介されていたから」(12.4%)といった回答も一定数みられ、視覚的な魅力に惹かれて購入に至るケースに加え、事前に接触したメディア情報が記憶に残り、売場での意思決定を後押ししている様子もうかがえる。

衝動買いしやすい商品

衝動買いをしてしまう商品

衝動買いをすることがある1,672人を対象に「衝動買いをしてしまう商品」について調査した。その結果、最も多かったのは「お菓子類(チョコ、グミ、キャンディ、スナックなど)」(58.0%)で、6割近くにのぼった。次いで「日配スイーツ(プリン、ヨーグルト、生菓子など)」(40.4%)や「惣菜・おにぎり・パンなどの軽食」(29.2%)が続いており、その場ですぐに食べられる"小さなご褒美"や"ついで買いしやすい商品"が衝動買いの中心になっている様子がうかがえる。

また「飲料」(23.1%)や「インスタント食品」(21.5%)、「季節商品」(20.5%)も2割程度で続いており、日常的に消費頻度が高い商品や、売場で目に留まりやすい商品が選ばれやすい傾向がみられた。年代別にみると「日配スイーツ」や「季節商品」は20代以下や30代で相対的に割合が高く、若年層ほど衝動買いにつながりやすいことがうかがえる。