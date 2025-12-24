大分県は2025年年末に向け、「心も体もほぐれる年末年始のリラックス旅にぴったりなご褒美ホテル6選」を公開した。

大分県の宿泊施設では、美肌効果のある温泉や地元食材を用いた食事、リラクゼーションメニューなど、滞在を豊かにするコンテンツが充実している。今回は、忙しい年末年始、自身を労わるのにぴったりな「温泉＋絶景＋贅沢体験」が叶う大分県のホテルを紹介する。

「奥日田温泉 うめひびき」(大分県日田市)は、九州有数の「梅の郷」である大山にある宿で、心も体も癒しほぐれる「梅づくし」の滞在ができる。

「フリューゲル久住」(大分県竹田市)は、全室離れのプライベートを重視したホテル。客室には、源泉かけ流し露天風呂が付いている。

「スパ・グリネス」(大分県玖珠郡九重町)は、全9室の小さな宿。久住と阿蘇に囲まれた場所に立地し、雄大な自然を満喫しながら温泉を楽しめる。

「料亭やまさ旅館」(大分県宇佐市)は、大正9年創業の老舗すっぽん料理専門店が営む料理宿。古くから滋養強壮として珍重されるすっぽん料理が味わえる。

「旅庵 蕗薹(ふきのとう)」(大分県豊後高田市)は、国宝の富貴寺に隣接する離れで過ごすことができる宿。

「別府温泉 杉乃井ホテル」(大分県別府市)は、ホテル予約サイト「じゃらん」ユーザーが選ぶ売れ筋宿ランキング 九州部門で、何度も1位を獲得している高評価のホテル。