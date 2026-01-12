JR九州は、2026年3月14日のダイヤ改正で、日南線の運行体系を見直す。南宮崎～青島間で普通列車を計7本増発する一方、末端区間の南郷～志布志間は計4本減便。ダイヤ改正後の時刻も一部公開しており、快速「日南マリーン号」は夜間に上り1本のみとされている。

ダイヤ改正で日南線の運行体系が見直しに

現行の快速「日南マリーン号」は上下各1本を設定。下りは南宮崎駅9時15分発・志布志駅11時39分着、上りは志布志駅16時30分発・宮崎駅18時59分着で運転している。南宮崎～飫肥間で途中の田吉駅、木花駅、運動公園駅、子供の国駅、青島駅、伊比井駅、北郷駅に停車し、飫肥～志布志間は各駅に停車する。

ダイヤ改正後の日南線について、JR九州宮崎支社が南宮崎駅と油津駅の下り時刻表(南郷・志布志方面)、志布志駅と青島駅の上り時刻表(宮崎方面)を公開。南宮崎駅と油津駅を発車する下り列車に「日南マリーン号」の記載はなかった。志布志駅と青島駅を発車する上り列車に「日南マリーン号」の記載はあるものの、志布志駅の発車時刻は20時22分、青島駅の発車時刻は22時14分とされ、行先も「南宮崎」となっている。ダイヤ改正後の「日南マリーン号」は上り1本のみ、志布志発南宮崎行の最終列車として運転されることになる。

青島駅発着・南郷駅発着など列車増発も

日南線の末端区間である南郷～志布志間はダイヤ改正で計4本減便し、現行の計16本(上下各8本)から計12本(上下各6本)に。日中時間帯と夜間の列車が運転取りやめとなっており、志布志駅始発の上り列車は9時25分から16時45分まで、7時間以上にわたって発車しない。同駅始発の上り6本中3本は南宮崎駅または宮崎駅までの運転だが、南宮崎駅からの下り列車で志布志行は朝の1本のみ。他5本は油津駅などで乗換えが必要になると見込まれる。

なお、油津発志布志行の下り始発列車はダイヤ改正に合わせて運転区間を延長し、飫肥駅6時11分発・志布志駅7時33分着に変更。青島～志布志間で減便する一方、朝や夕方以降など青島駅発着および南郷駅発着の列車を増やし、南宮崎駅では12時台以降に毎時1本以上、19時台まで南郷行または油津行の列車が毎時1本発車するようになる。ダイヤ改正後の列車本数に関して、南宮崎～青島間は計38本(現行より7本増)、青島～油津間は計25本(現行より2本減)、油津～南郷間は計22本(現行より1本増)とされている。