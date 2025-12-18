バンダイでは、昨年に引き続き『プリキュアシリーズ』の大人向けのコスメブランド「Otona Pretty Holic」「CURETTE！」から、『ふたりはプリキュア Max Heart』『ふたりはプリキュア Splash☆Star』の商品を1月17日より発売する。

また、同日より、発売を記念してand ST TOKYOにてコスメの展示・販売を中心としたPOPUP SHOP「CURE/W」を開催する。

「Otona Pretty Holic」は、プリキュアのアイテムをモチーフにした大人向けのコスメシリーズ。第2弾は、2005年放送の『ふたりはプリキュア Max Heart』、2006年放送の『ふたりはプリキュア Splash☆Star』の世界観や変身アイテムをモチーフとしたリップとアイカラーを展開する。

本体は、ゴールドメッキ加工やパール塗装、ラインストーンを使用した豪華仕様。 リップ(2,750円)は、キャラクターをイメージした2色を組み合わせたハート型デザインで細部までこだわった。唇に塗布すると、ピンク×ゴールドはゴールド色に、濃いピンク×オレンジはピンク色に、ホワイト×ライトブルーはシルバー色に輝く。 アイカラー(2,200円)は、キラキラ輝く、ゴールド、オレンジ、パープルの色で、きらめく目元を演出できる。

ふわかおこんぱくと

マルチカラーパウダー

パフュームハンドクリーム

「CURETTE！」は、バンダイ ライフスタイル事業部が展開する大人向け化粧品ブランド「CreerBeaute」が立ち上げたブランドだ。当時『プリキュアシリーズ』を視聴していた層に向けて、懐かしさと憧れが詰まった本格コスメを展開する。1月17日からは、前弾で売り切れが続出した、見た目がぬいぐるみのようなコスメコンパクト「ふわかおこんぱくと」(2,200円)や全国のガシャポン自販機などで購入できる人気の「ポンデクルール」(500円)シリーズよりマルチカラーパウダー、さらに、キーホルダーが付いた衣装デザインのパフュームハンドクリームまで、全3アイテムを発売する。

さらに、1月17日から1月31日まで、and ST TOKYOにてPOPUP SHOP「CURE/W ～PRECURE COSME COLLECTION～」を開催することも決定した。

(C)東映アニメーション